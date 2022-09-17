تعد القطارات واحدة من أهم وسائل المواصلات التي يستقلها المواطنون للسفر بين محافظات الجمهورية المختلفة، لذلك يرغب الأشخاص في معرفة مواعيد الرحلات على مدار اليوم، ومن بينها مواعيد قطارات «كفر الزيات - الإسكندرية» اليوم السبت 17 سبتمبر 2022.

مواعيد قطارات كفر الزيات الإسكندرية السبت 17 سبتمبر 2022

ويحرص المسافرون إلى محافظة الإسكندرية من محطة سكك حديد مدينة كفر الزيات بالغربية، على التعرف على مواعيد قطارات «كفر الزيات - الإسكندرية» اليوم السبت 17 سبتمبر 2022.

وجاءت مواعيد قطارات «كفر الزيات - الإسكندرية» اليوم السبت كالتالي:

- قطار رقم 3 إكسبريس مميز «كفر الزيات - الإسكندرية»، قيام 05:18 صباحا ووصول 07:10 صباحا.

- قطار رقم 903 إكسبريس مكيف (إسباني) «كفر الزيات - الإسكندرية»، قيام 07:53 صباحا والوصول 09:30 صباحا.

- قطار رقم 1133 ثالثة تهوية «كفر الزيات - الإسكندرية»، قيام 11:03 صباحا ووصول 12:30 مساءً.

- قطار رقم 584 سرعة مكيف درجة ثانية + مميز، «كفر الزيات - الإسكندرية»، قيام 06:44 صباحا ووصول 08:30 صباحا.

مواعيد قطارات كفر الزيات الإسكندرية.. مميز ومكيف

- قطار رقم 1 ثالثة تهوية، «كفر الزيات - الإسكندرية»، قيام 04:53 صباحا ووصول 06:45 صباحا.

- قطار رقم 7 إكسبريس مميز، «كفر الزيات - الإسكندرية»، قيام 08:26 صباحا والوصول 10:10 صباحا.

- قطار رقم 566 سرعة مكيف درجة ثانية + مميز، «كفر الزيات - الإسكندرية»، قيام 10:34 صباحا ووصول 12:20 مساءً.

- قطار رقم 570 سرعة مكيف درجة ثانية + مميز، «كفر الزيات - الإسكندرية»، قيام 11:58 صباحا ووصول 01:35 مساءً.