مواعيد القطارات «الروسي» خط «القاهرة - أسوان»

تعتبر قطارات السكة الحديد هي أكثر وسيلة يستخدمها أبناء محافظات الصعيد بما فيها محافظة أسوان والتي تنطلق من محطة رمسيس بالقاهرة مروراً بمحافظات «الجيزة، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر»، وتنتهي بمحطة السد العالي جنوب مدينة أسوان.

ووفرت الدولة عددا كبيرا من القطارات في خط القاهرة أسوان والذي يصل لـ22 قطارا ما بين «النوم، VIP، مكيف أسباني، روسي، مميز تحيا مصر»، ويقبل عدد كبير من الأهالي على ركوب قطارات الروسي نظراً لتطويرها وكذلك سعرها الذي يكون في المتناول.

وتقدم «الوطن» مواعيد القطارات الروسي في صعيد مصر والتى تنطلق من محطة رمسيس بالقاهرة لتصل إلى محافظات الصعيد، وفيها قطارات مخصوصة تصل لمحافظة أسوان، وبياناتها كالتالي:

أولاً: القطارات تنتهي في محافظة أسيوط

القطار الروسي رقم 972 ما بين محطتي رمسيس بالقاهرة إلى محطة أسيوط موعد القيام الساعة 14.200 ظهراً.

ثانياً: قطارات تنتهي في محافظة سوهاج

القطار الروسي رقم 1006 ما بين محطتي رمسيس بالقاهرة إلى محطة سوهاج موعد القيام الساعة 6.00 صباحاً.

ثالثا: قطارات تنتهي في الأقصر

القطار الروسي رقم 974 ما بين محطتي رمسيس بالقاهرة إلى محطة الأقصر موعد القيام الساعة 5.30 صباحاً.

القطار الروسي رقم 160 ما بين محطتي رمسيس بالقاهرة إلى محطة الأقصر موعد القيام الساعة 12.15 ظهراً.

رابعاً: قطارات تنتهي في محطة سكك حديد أسوان

القطار الروسي رقم 80 ما بين محطتي رمسيس بالقاهرة إلى محطة أسوان موعد القيام الساعة 08.30 صباحاً.

القطار الروسي رقم 1004 ما بين محطتي رمسيس بالقاهرة إلى محطة أسوان موعد القيام الساعة 09.30 صباحاً.

القطار الروسي رقم 188 ما بين محطتي رمسيس بالقاهرة إلى محطة أسوان موعد القيام الساعة 18.00 مساءً.

القطار الروسي رقم 1014 ما بين محطتي رمسيس بالقاهرة إلى محطة أسوان موعد القيام الساعة 18.50 مساءً.

القطار الروسي رقم 1012 ما بين محطتي رمسيس بالقاهرة إلى محطة أسوان موعد القيام الساعة 20.20 مساءً.