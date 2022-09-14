السكة الحديد: تعديل مواعيد بعض القطارات على خطوط الوجهين القبلي والبحري

تواصل الهيئة القومية لسكك حديد مصر، العمل على راحة جمهور الركاب وتحقيق أكبر قدر من التيسير عليهم، من خلال رصد الحركة وإجراء التعديلات المناسبة، حيث قررت الهيئة تعديل مواعيد بعض القطارات على بعض الخطوط بالوجهين القبلي والبحري.

تعديل مواعيد بعض القطارات بخط «القاهرة - الإسكندرية»

جاء ذلك ضمن مساعي الهيئة لتقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب وتوفير سبل الراحة لهم، الأمر الذي يتطلب تعديل بعض المواعيد وجاءت كالآتي:

- اعتبارا من يوم الجمعة الموافق 16/9/2022 يتم تعديل مواعيد بعض القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية»، وعلى رأسها موعد قيام قطار 923 مكيف من محطة القاهرة الساعة 16:00 بدلاً من الساعة 18:00.

- تعديل موعد قيام قطار 921 مكيف «القاهرة - الإسكندرية»، حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 17:00 بدلاً من الساعة 16:10.

- تعديل موعد قيام قطار 925 مكيف «القاهرة - طنطا»، لينطلق من محطة القاهرة الساعة 18:00 بدلاً من الساعة 17:10.

- تعديل موعد قيام قطار 957 سياحي «القاهرة - الزقازيق»، لينطلق من محطة القاهرة الساعة 15:40 بدلاً من الساعة 15:45.

- تعديل موعد قيام قطار 1915 سياحي «القاهرة / المنصورة»، لينطلق من محطة القاهرة الساعة 17:10 بدلاً من الساعة 17:00، ويترتب على ذلك تعديل موعد قطار21 تهوية ديناميكية «القاهرة - الإسكندرية».

تعديل موعد رحلة «طنطا - القاهرة - المنيا»

- امتداد مسير قطار رقم 936 مكيف «طنطا - القاهرة - المنيا»، والذي يقوم من محطة طنطا الساعة 5:40 ويصل محطة المنيا الساعة 11:05 على أن ينطلق من محطة القاهرة الساعة 7:35 بذات تركيبه.

- قيام قطار 937 مكيف «المنيا - القاهرة»، حيث يقوم من محطة المنيا الساعة 14:00 ويصل محطة القاهرة الساعة 17:40 بذات التركيب الوارد به قطار 936، وسيترتب على ذلك تعديل موعد قطار 891 مكيف «سوهاج - القاهرة»، وقطار 833 تهوية «أسوان/القاهرة»، وتشغيل قطاري 925 و936 مكيف «القاهرة - طنطا»، والعكس أيام الجمع والعطلات الرسمية ويستمر تشغيله طوال أيام الأسبوع.

واعتبارا من يوم الأحد الموافق 18/9/2022 يتم تعديل مواعيد بعض القطارات على خط «الاسكندرية - القاهرة - أسوان»، كالآتي:

- تعديل ميعاد قيام قطار رقم 88 مكيف «الإسكندرية - أسوان»، ليقوم الساعة 17:50 بدلاً من الساعة 17:00.

- تعديل ميعاد قيام قطار رقم 976 مكيف «القاهرة - الأقصر»، ليقوم الساعة 20:00 بدلاً من الساعة 21:30 ويترتب عليه تعديل موعد قطار رقم 188 تهوية ديناميكية «القاهرة - السد العالي».

واعتباراً من يوم الأحد الموافق 18/ 9 / 2022 يتم تعديل موعد قيام قطار رقم 118 تحيا مصر «الإسكندرية - منوف - القاهرة»، ليقوم الساعة 17:10 بدلاً من الساعة 17:20.