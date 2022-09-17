وفاة النجم الأمريكي هنري سيلفا عن عمر ناهز الـ 95 عاما

توفي الفنان الأمريكي هنري سيلفا، المعروف بلعب دور رجال العصابات في عدد من الأفلام منها «Ocean’s Eleven» و«The Manchurian Candidate»، عن عمر ناهز الـ 95 عاما، وفقا لما أعلنته عائلته في بيان صحفي، وذلك بعد عشرين عامًا من تقاعده عن التمثيل بعد تقديم مسيرة فنية امتدت لخمسة عقود.

ونعت ديانا مارتن، ابنة الفنان الراحل دين مارتن، الذي توفي في مستشفى «وودلاند هيلز» في ولاية كاليفورنيا، في تدوينة عبر حسابها على «تويتر»، قائلة: «قلوبنا محطمة لفقدان صديقنا العزيز هنري سيلفا، أحد ألطف وأطيب الرجال وأكثرهم موهبة، لقد كان من دواعي سروري أن يكون صديقي»، متابعة: «كان آخر نجم على قيد الحياة من فيلم Ocean 11 الأصلي، نحبك هنري وسوف نفتقدك»، وفقا لما نشره موقع «نيويورك بوست».

من هو هنري سلفا؟

وشارك هنري سيلفا في أكثر من 130 فيلمًا وعرضا تلفزيونيًا، واشتهر بتأدية دور رجل العصابات الشرير أو القاتل المأجور، في عدد من الأفلام السينمائية منها «The Manchurian Candidate» إنتاج عام 1962، مع النجم فرانك سيناترا بالإضافة إلى النسخة الأصلية من فيلم «Ocean’s Eleven» إنتاج 1960، مع النجم دين مارتن، كما ظهر أيضا في النسخة الجديدة من الفيلم إنتاج 2001، التي قام ببطولتها جورج كلوني وبراد بيت، وكان آخر الأعمال التي شارك فيها ليتقاعد بعدها عن العمل الفني.

بعد ظهور «سيلفا» في فيلم Ocean's Eleven، تقاعد من التمثيل بعد 50 عامًا في صناعة، ولديه ولدان من زواجه من روث إيرل: الأول مايكل هنري سيلفا، والثاني سكوت ستيفنز سيلفا.