نجوم هوليوود على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز إيمي الـ 74

بدأ نجوم هوليوود التوافد على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز إيمي للأعمال الدرامية في نسختها الـ 74، من مسرح مايكروسوفت في لوس أنجلوس، والتي يتنافس عليها مجموعة كبيرة من الأعمال التليفزيونية التي عرضت خلال العام الأخير سواء على الشبكات التليفزيونية أو المنصات الإلكترونية، ويتولى الممثل الكوميدي كينان طومسون تقديم الحفل.

ومن بين النجوم الذين تواجدوا على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز إيمي، إيل فانينج المرشحة لجائزة أفضل ممثلة في مسلسل كوميدي عن The Great، بالإضافة إلى لافيرن كوكس بطلة مسلسل Inventing Anna، والنجم بين ستيلر، وأندرو جارفيلد المرشح لجائزة أفضل ممثل في مسلسل قصير عن دوره في Under the Banner of Heaven.

ويشهد حفل توزيع جوائز إيمي الإعلان عن الفائزين في 25 فئة تنافسية، منها أفضل مسلسل كوميدي، ​​وأفضل مسلسل درامي، والمسلسلات المحدودة، بالإضافة إلى جوائز التمثيل في الأدوار الرئيسية والمساعدة، وجوائز الإخراج والكتابة في مختلف الأنواع، من بينهم مسلسل Moon Knight للمخرج المصري محمد دياب، وهو العمل المرشح لـ 8 جوائز.

25 ترشيحا لـ Succession لجوائز إيمي في نسختها الـ 74

حصل مسلسل الدراما العائلية الساخرة Succession على أكبر عدد من الترشيحات لجوائز بـ 25 ترشيحًا بما في ذلك الترشيح لأفضل مسلسل دراما، يتنافس كل من بطلي العرض، جيريمي سترونج وبريان كوكس، على جائزة أفضل ممثل في الدراما، في حفل إيمي للفنون الإبداعية الذي أقيم على مدى احتفاليين هذا الشهر حصل المسلسل على جائزته الأولى في فئة التمثيل المتميز لمسلسل درامي.

بينما حصل المسلسل الكوميدي Ted Lasso على ترشيحات لـ 20 جائزة، بما في ذلك جائزة أفضل مسلسل كوميدي ​​وأفضل ممثل في مسلسل كوميدي، وهو نفس عدد الترشيحات لمسلسل The White Lotus.