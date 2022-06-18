تخليد ذكرى بول ووكر بممشى المشاهير في هوليوود بعد 10 سنوات على رحيله

بعد مرور 10 سنوات على رحيل الممثل الأمريكي بول ووكر سيجري تخليد ذكراه في نجمة على ممشى المشاهير في هوليوود، حيث جاء اسمه ضمن قائمة لعدد من النجوم الذين سيحصلون على نجمة خاصة بهم في عام 2023، ومن بين هؤلاء المشاهير أوما ثورمان، ليني كرافيتز، ميندي كالينج والأخوة جوناس.

تم الإعلان عن الاختيارات من قبل الإذاعية إلين كاي، رئيسة لجنة اختيار ممشى المشاهير، اختارت لجنة الاختيار المكرمين من بين مئات الأشخاص الذين تم ترشيحهم، وصدق مجلس إدارة غرفة تجارة هوليوود على اختياراتهم، وذلك وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

رئيس اختيار نجوم «ممشى المشاهير»: أصبحوا جزءا من تاريخ هوليوود

قالت إلين كاي خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن الاختيارات، أمس، «اختارت اللجنة بعناية هؤلاء الأفراد الموهوبين، ولا يسعنا الانتظار للاحتفال بهم لأنهم أصبحوا جزءًا من تاريخ هوليوود مع إزاحة الستار عن نجمهم في أشهر ممر في العالم».

وتأتي النجوم الخاصة أوما ثورمان، فينس فون، بيل بولمان جون ووترز، لوداكريس، بالإضافة إلى نجمتي الراحلين بول ووكر وخوانيتا مور في فئة السينما، وفي فئة التلفزيون سيتم منح النجوم لجون فافرو وكالينج ومارتن لورانس ورالف ماتشيو وجاريت موريس وإلين بومبيو.

3 نجوم راحلين يحصلوا على نجمات في ممر المشاهير بهوليوود

ستشهد فئة الموسيقى والتسجيل حصول الأخوة جوناس على نجمة جماعية، بالإضافة إلى جيني ريفيرا التي تحصل على النجمة بعد رحيلها، وتشمل القائمة مارك أنتوني، وإيرفينج أزوف، وشيلا إي وليني كرافيتز وبليك شيلتون وتشارلي ويلسون، بينما سيتلقى لانج لانج وميلبا مور ومجموعة «بنتاتونيكس» مجموعة «كابيلا» نجومًا في فئة المسرح الحي والأداء الحي.