مكتبة الإسكندرية: استيراد المواد المستخدمة في ترميم المخطوطات النادرة

قالت لمياء عنتر، مسؤولة وحدة صناعة الألياف في معمل الترميم بمكتبة الإسكندرية، إنّ مصر تعتمد على استيراد المواد المستخدمة في ترميم المخطوطات النادرة من اليابان أو إيطاليا وبلدان أخرى، كما يتم الحصول عليها على سبيل المنح.

وقالت: «في الفترة الماضية، كان هناك ركود اقتصادي وارتفاع سعر الدولار وجائحة كورونا، فكان لا بد من اتخاذ خطوات جادة، وقبلها كان هناك مباحثات حول هذا الشأن، بدأنا عملية التنفيذ منذ سنتين، حصلنا على الماكينات والأدوات».

إجراء أكثر من اختبار لنبات

وأضافت مسؤولة وحدة صناعة الألياف في معمل الترميم في مكتبة الإسكندرية، خلال لقاء ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناتين الأولى والفضائية المصرية، من تقديم أحمد عبدالصمد وجومانا ماهر: «أُجري أكثر من اختبار لنبات موجود حتى نحصل على نتيجة مميزة، ولدينا مواد مميزة ومقاربة للمواصفات العالمية على مستوى الترميم العالمي، وكونا مجموعة من النباتات المختلطة وليس صنفا واحدا للوصول إلى أفضل كفاءة».

مراحل كثيرة قبل عملية الترميم

وأردفت مسؤولة وحدة صناعة الألياف في معمل الترميم في مكتبة الإسكندرية: «هناك مرحلة انتقالية من الفايبر إلى عملية تصنيع شريط الورق نفسه المستخدم في ترميم الورق»، وهناك مراحل كثيرة يصل إليها النبات قبل عملية الترميم على حسب نوع النبات نفسه، وهناك نباتات تكون سهلة وأخرى صعبة، حيث يتم استخراج اللحاء من الأشجار وتتم عملية الشوائب، ثم طبخ الألياف، وفرمها في الماكينة المختصة بها أو بالتفتيت اليدوي، ثم تجف، ليتم الحصول على النتيجة النهائية.