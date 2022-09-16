مكتبة الإسكندرية عن «درع يوتيوب الفضي»: تجاوزنا 1700 فيديو ونسعى لنشر الثقافة

علق محمد رضا رئيس قسم الإنتاج التلفزيوني بمكتبة الإسكندرية، على حصول المكتبة على الدرع الفضي من موقع «يوتيوب»، بعد وصول عدد المتابعين لقناة مكتبة الإسكندرية على منصة الفيديوهات العالمية إلى أكثر من 100 ألف مشترك لتكون بذلك في المركز الثاني بعد مكتبة الكونجرس.

وقال «رضا» خلال مداخلة هاتفية عبر نشرة «DMC»، إن التواصل مع الجمهور نتيجة ظروف كورونا كان يحتاج إلى مجهود أكبر عبر منصات التواصل، وبالتالي كانت هناك مساع لتطوير القناة والمحتوى الذي تقدمه: «تجاوزنا الـ100 ألف مشترك، وأرسلت لنا منصة يوتيوب الدرع الفضي، إذ استشعرت إدارتها حجم المجهود المبذول حتى تظهر القناة بهذا الشكل».

دور المكتبة في نشر الثقافة

وأضاف: «المحتوى الثقافي يواجه صعوبة كبيرة في نشره، مثل الندوات والمحاضرات، ودور مكتبة الإسكندرية هو متابعة نشر الثقافة والتواصل مع الناس بشكل مختلف، واستطعنا إصدار عدد كبير من مقاطع الفيديو بقوالب معينة وشكل معين تجاوزت 1700 فيديو».

مكتبة الإسكندرية تسعى للوصول إلى زيادة عدد المتابعين

وتابع: «سنحاول الوصول إلى عدد أكبر من المتابعين، بحيث نوازن بين دور مقاطع الفيديو والكتب»، مشيرًا إلى أن مكتبة الإسكندرية تنظم أكثر من 1000 فعالية سنوية ما بين حفلات وندوات ومؤتمرات، إذ تحاول المكتبة تلبية رغبات المتابعين: «هناك حرص على تقديم مجموعة من الحفلات المتوازنة بشكل مختلف بكل أنواع الموسيقى والأداء الغنائي ونخاطب كل المراحل العمرية».