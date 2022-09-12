رئيس مكتبة الإسكندرية: ترميم 1800 مجلد ضخم مكتوب باليد لقناة السويس

قال الدكتور أحمد زايد، عالم الاجتماع ورئيس مكتبة الإسكندرية، إن المكتبة ترحب بترميم وثائق الأفراد التالفة التي يمتلكونها، مشيدا بالمرممين الشباب خريجي قسم العلوم بكلية العلوم في المكتبة، حيث يعملون بهمة ونشاط.

ترميم 1800 مجلد ضخم لقناة السويس

وأضاف «زايد»، خلال لقاء ببرنامج «التاسعة»، المذاع على شاشة القناة الأولى، ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أن الكثير من مؤسسات الدولة تلجأ لمكتبة الإسكندرية، التي بمثابة بيت للخبرة، لترميم مخطوطات ووثائق قديمة يمتلكونها، كما أن المرممين بالمكتبة باتوا يصنعون الورق المستخدم في الترميم بعدما كان يتم استيراده من الخارج.

وأشار إلى أن مكتبة الإسكندرية لديها مشروع لترميم وثائق قناة السويس في الفترة من النصف الثاني من القرن الـ 19، وتحتوي هذه الوثائق على الحسابات والتقارير بخط اليد من خلال مجلدات ضخمة، بالغ عددها 1800 مجلد تقريبا، متابعا: «أنا انبهرت بشغل المرممين، وجهات كتير تلجأ لهذا المكان لترميم وثائق ليس في مصر فقط ولمكن أيضا دول عربية».

مكتبة الإسكندرية ممر للثقافات

ولفت إلى أن هناك وثيقة تم اكتشافها وهي موجود في المكتبة وتحكى قصة تاريخ المكتبة وتحبط حالة اللغط الكبيرة حول تاريخ المكتبة، متابعا: «هذه البردية تكشف أن المكتبة تم تدميرها بناء على الصراع بين الرومان والمسيحية حينما دخلت مصر».

وأفاد بأن هذه الوثيقة تكشف مدى كره الرومان لأي شخص يعتنق الديانة المسيحية حين دخولها لمصر، لافتا إلى أن مكتبة الإسكندرية ممر للثقافات والأطر المعرفية المختلفة.