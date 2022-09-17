«الصحة العالمية» تشيد بالقطاع الصحي في مصر: شهد تطورات كبيرة

أشادت الدكتورة، نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، بالتحول الكبير الذي شهده النظام الصحي في مصر، مشيرة إلى أن التطور الكبير الذي شهده الملف الصحي في مصر ساعد المنظمة في اتخاذ مجموعة من الخطوات لتحقيق سلامة المرضى.

42 مليار دولار بشكل سنوي تكلفة أخطاء الأدوية

وتابعت ممثل منظمة الصحة العالمية، خلال كلمتها بالمؤتمر الصحفي للاحتفال باليوم العالمي لسلامة المرضى، الذي تنظمه هيئة الرقابة والاعتماد الصحية، أن التكلفة المرتبطة بأخطاء الأدوية قدرت بنحو 42 مليار دولار بشكل سنوي، وكل عام تمثل الآثار الجانبية للأدوية ما يقارب من 700 ألف زيارة للطواريء، وأكثر من عشر آلاف حالة دخول للمستشفيات، كما يعاني أكثر من 5%؜ من المرضي المقيمين داخل المستشفيات من أخطاء الدواء.

المشاركون في المؤتمر

يشارك في فعاليات المؤتمر الدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، والدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، وحسام صادق، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل،والدكتور إسلام أبو يوسف، نائب رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والدكتور نوران الغندور، والدكتور أحمد صفوت، أعضاء مجلس إدارة هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، والدكتور حسام أبو ساطي، المدير التنفيذي لهيئة الاعتماد والرقابة الصحية، إلى جانب نخبة من قيادات المنظومة الصحية وكوادر الرعاية الصحية في مختلف المجالات الطبية ومن مختلف القطاعات.