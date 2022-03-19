عبد الحي: جهود الأطباء سر قدرة النظام الصحي على مواجهة أزمة كورونا.. فيديو

قال الدكتور أسامة عبد الحي أمين عام نقابة الأطباء السابق، وأحد المكرمين في احتفالية يوم الطبيب المصري، إن السبب الرئيسي في قدرة النظام الصحي على مواجهة أزمة كورونا هو الطبيب، موضحًا أن الأطباء شاركوا في هذه الملحمة: «أعرف نماذج كتير جدا لأطباء كانوا بيخلصوا نباطشياتهم وياخدوا نباطشيات تانية، وكان في مبادرات شخصية كتير، والنقابات الفرعية وفرت مع الدولة أدوات الحماية مثل الكمامات والكحول وأسطوانات الأكسجين».

الناس تضامنت مع بعض بشكل رائع

وأضاف أمين عام نقابة الأطباء السابق في حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يُعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده وجومانا ماهر: «الناس تضامنت مع بعض بشكل رائع، إضافة إلى دور الدولة، وعموما فإن مصر تميزت بالدور الشعبي وكان ذلك من أهم أسباب صمود مصر في مواجهة جائحة كورونا».

تعاون أطراف المنظومة الصحية تزيد احتمالات النجاح

وتابع أمين عام نقابة الأطباء السابق «أنا متفائل جدا بالتغييرات التي تحدث في مصر، مثل وجود الدكتور أشرف حاتم على رأس لجنة الصحة بمجلس النواب، كما أن الدكتور خالد عبدالغفار مكلف بشؤون وزارة الصحة والسكان، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس عبدالفتاح السيسي لشؤون الصحة والوقاية، وبالتالي فإن كل أطراف المنظومة الصحية عندما تكون متعاونة، تكون احتمالات النجاح عالية جدا».

وشرح عبد الحي أن الكثير من الدول الأوروبية فتحت أبوابها للأطباء المصريين، مثل إنجلترا وألمانيا: «فاتحين الباب على الآخر لأطباء مصر، وفي إنجلترا كان لازم الطبيب المصري ينجح في امتحان الآيلتس، وده اتلغى وعملوا امتحان بسيط للتعبيرات الطبية للتسهيل لأنهم محتاجين أطباء مصريين».

عبد الحي: الطبيب المصري في حاجة للتعليم والتدريب

وأضاف أمين عام نقابة الأطباء السابق، أن الطبيب المصري في حاجة إلى 3 أشياء، التعليم والتدريب، تحسين ظروف العمل مثل مواجهة الاعتداءات، وتحسين الدخل المادي للأطباء، متابعا كان هناك أزمة شديدة جدا في العام الماضي حول أزمة التكليف والدفعة الجديدة والتخصصات، وأصرت وزيرة الصحة السابقة بطريقة غير مرضية لشباب الأطباء، لكن هذا العام يجري الوزير حوارا مع الدفعة الجديدة حتى لا تتجدد الأزمة ونصل إلى أفضل حل، والنقابة تتواصل مع الخريجين الجدد، وهناك تعاون وتفاهم شديد نتمنى أن ينجح لنصل إلى أفضل صيغة ممكنة لتحقيق طموح الدفعة الجديدة.

وأوضح عبد الحي، قائلا: «كان هناك أزمة على مستوى الزمالة المصرية وتدريب الأطباء الشباب، كما يجب تحسين ظروف العمل، فالبرلمان لديه مشروع قانون لتغليظ عقوبة الاعتداءات على الأطقم الطبية في المستشفيات.. هذا الملف يمثل كارثة، فنحن نقدر انفعال أسر المرضى في أقسام الطوارئ، لكن عندما تعتدي على الفريق الطبي وتكسر المعدات، فإنك بذلك تعطل علاج قريبك وبقية المرضى».