لمرضى الكبد.. تعرف على النظام الغذائي الصحي الأمثل في شهر رمضان

حددت وزارة الصحة والسكان من خلال مقطع فيديو نشرته على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» النظام الغذائي الأمثل لمرضى الكبد خلال شهر رمضان الكريم، سواء في الأطعمة أو المشروبات.

تفاصيل النظام الغذائي الأمثل لمرضى الكبد خلال شهر رمضان

ويقول الدكتور سيد حماد، أستاذ مساعد التغذية في المعهد القومي للتغذية، خلال مقطع الفيديو إنه بعد السماح أولًا لمرضى الكبد بصيام شهر رمضان، هناك قائمة للمسموح بتناوله خلال الشهر الكريم وقائمة أقل بالأطعمة التي يُمتنع تناولها على عكس ما يعتقد البعض أن الممنوعات أكثر من المسموح به.

وأشار «حماد» إلى أن النظام الغذائي لمريض الكبد يتشابه بشكل كبير مع النظام الغذائي الذي من الممكن اتباعه في حالات مرضى السكر أو حالات إنقاص الوزن، وبالتالي هو نظام غذائي متنوع، يتمتع بزيادة مصادر النشويات أو الكربوهيدرات المعقدة.

الأطعمة المفيدة لمرضى الكبد

وأضاف أستاذ مساعد التغذية في المعهد القومي للتغذية، أنه يجب الاهتمام بمصادر البروتين وتحديدًا الأطعمة التي بها مصادر بروتين نباتية بشكل كبير، والتي ستكون أفضل، وعلى سبيل المثال البقوليات وهي الفول أو العدس أو اللوبيا أو الفاصوليا، وكذلك البروتين عالي القيمة الحيوية والمفيد للكبد مثل مصادر الألبان ومنتجاتها، كبديل للبروتينات الحيوانية التي تشكل عبئًا أثناء هضمها وامتصاصها.

وأكد أستاذ مساعد التغذية في المعهد القومي للتغذية أنه يأتي بعدهم في قائمة أفضل الأطعمة: الأسماك والمنتجات البحرية أو بياض البيض، وجميعها يمكن الاعتماد عليها كمصادر للبروتين.

وتابع أنه من الأطعمة المسموح بتناولها لمريض الكبد الخضروات والفواكه، بداية من التنويع في الفواكه وبشكلها السليم، وصولًا بالخضروات وتحديدًا ذات اللون الأصفر أو البرتقالي أو الأحمر، وهي الغنية بفيتامين أ الذي يساعد بشكل كبير على تنشيط خلايا الكبد، وعلى سبيل المثال الجزر والفلفل الألوان.

قائمة المشروبات المسموح بها لمرضى الكبد

وأوضح أنه بالنسبة إلى المشروبات فمن الأفضل «العشبية البسيطة» المتعارف عليها مثل الشاي الأخضر واليانسون والحلبة، ويفضل تحليتها بقدر قليل من السكر أو كمية بسيطة من العسل الأبيض، ويمكن أيضًا شرب العصائر الجاهزة المعدة داخل المنزل دون الإسراف في وضع السكر.