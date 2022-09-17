بريطانيا تحث المواطنين على عدم السفر للانضمام إلى طابور «نعش إليزابيث»

وصلت قائمة الانتظار لمشاهدة نعش الملكة في قاعة وستمنستر، إلى رقم قياسي خلال 24 ساعة، حيث أصدرت حكومة المملكة المتحدة، اليوم تحذيرًا للمشيعين الذين يقفون في طوابير طوال الليل لرؤية نعش الملكة، وفقا ما نقلته صحيفة «نيويورك بوست».

تتوقع الحكومة وجود 750 ألف شخص

تتوقع الحكومة وجود 750 ألف شخص على الأقل في هذا الأسبوع، حيث تجاوز عشرات الآلاف من الأشخاص لرؤية التابوت بالفعل، واصطفوا لساعات في الظلام والبرد لتقديم احترامهم لملكة بريطانيا الأطول حكمًا.

وذكرت وزارة الثقافة، أنها ستوقف الدخول إلى قائمة الانتظار مؤقتًا، إذا أصبح الطلب علي رؤية الملكة مرتفعا، كما تحث المواطنين على عدم السفر وترك البلاد.

يحث المتتبع لحكومة المملكة المتحدة عد ترك أماكنهم لانتظار النعش

ويحث المتتبع المباشر لحكومة المملكة المتحدة، أن على القادمين الجدد عدم السفر للانضمام إلى قائمة الانتظار، ويطلب من المعزين الذين حصلوا بالفعل على مكانهم في الطابور، عدم حفظ مكان للآخرين أو ترك متعلقاتهم الشخصية دون رقابة، كما أن هناك مواطنين يشيدون الخيام للانتظار الذي سيدوم وقتا طويلا.

أثارت وفاة الملكة موجة من المشاعر في جميع أنحاء البلاد، حيث توفت الملكة في 8 سبتمبر الماضي عن عمر 96 عاما، بعد معاناة من مرض الشيخوخة، وتولى الحكم ابنها تشارلز الثاني وتعهّد باتباع نهجها بالحفاظ على تقاليد بريطانيا وعلى نظام الملكية الدستورية، مشيرا إلى أنّ والدته أفنت حياتها في خدمة بلدها، بعد أكثر من 70 عاما في الحكم.