الملك تشارلز وولي عهده يشاركان في نقل جثمان الملكة إليزابيث إلى كنيسة وستمنستر

شارك تشارلز الثالث، ملك بريطانيا الجديد وولي عهده، في نقل جثمان الملكة الراحلة إليزابيث الثانية إلى كنيسة وستمنستر، وسط حشود من آلاف البريطانيين حول قصر وستمنستر لمشاهدة نعش الملكة إليزابيث، حسبما ذكرت شبكة «سكاي نيوز» في نبأ عاجل لها.

تشارلز ونجلاه يشاركان في نقل جثمان الملكة إليزابيث

ويشارك الملك تشارلز ونجلاه الأميران وليام وهاري وعدد من كبار أفراد العائلة المالكة، في موكب مهيب حيث يُنقل نعش الملكة إليزابيث، يوم الأربعاء، من قصر بكنجهام إلى البرلمان.

مراسم نقل جثمان الملكة إليزابيث

وبعد وفاة الملكة إليزابيث، الأسبوع الماضي، في مقر إقامتها الصيفي بقلعة بالمورال في اسكتلندا، نُقل نعشها إلى إدنبره لإقامة سلسلة من المراسم قبل نقله جوا إلى لندن في وقت متأخر مساء يوم الثلاثاء.