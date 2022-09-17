أماكن شقق الإسكان الاجتماعي 2022 في المحافظات.. اعرف التفاصيل

بالتزامن مع إعلان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية عن طرح شقق الإسكان، يبحث العديد من المواطنين عن أماكن شقق الإسكان الاجتماعي 2022 في المحافظات.

موعد حجز شقق الإسكان الاجتماعي في المحافظات

وعن موعد حجز شقق الإسكان الاجتماعي في مختلف المحافظات يبدأ اعتبارًا من الأحد 2 أكتوبر 2022، ويستمر حتى الخميس 27 أكتوبر 2022، لجميع المواطنين.

أماكن شقق الإسكان الاجتماعي 2022 في المحافظات

وفيما يلي تقدم «الوطن» أماكن شقق الإسكان الاجتماعى في المحافظات طبقًا لما أعلنه وزارة الإسكان والمرافق العامة، وهي كالآتي:

«برج العرب الجديدة، الفيوم، الفيوم الجديدة، البحيرة، كفر الشيخ، الأقصر، القليوبية، مرسى مطروح، الشرقية، السويس، بني سويف، الغربية، دمياط، أسوان، الدقهلية، شمال سيناء، قنا، المنيا، المنيا الجديدة، أسيوط، المنوفية، الإسماعيلية، سوهاج، أخميم الجديدة».

وحول أماكن شقق الإسكان الاجتماعي 2022 تفصيلًا في محافظة الفيوم جاءت كالآتي:

- الوحدات السكنية بعمارات قرية شدموه التابعة لمركز إطسا

- الوحدات السكنية بعمارات الإسكان الاجتماعي بقريتي هوارة ودمشقين التابعتين لمركز الفيوم.

- الوحدات السكنية بعمارات مدينة الفيوم الجديدة

- الوحدات السكنية بعمارات مركز طامية.

وفي محافظة المنوفية، جاء عدد شقق الإسكان الاجتماعى 4565 وحدة، جميعها موجودة في مدينة السادات بمناطق:

- الخطاطبة

- الأخماس

- الصوامع

- بديل الدير

مواصفات شقق الإسكان الاجتماعي في المنوفية

وجاءت مواصفات الشقة السكنية في المنوفية كالآتي: «سعة الوحدة السكنية يبلغ 90 مترًا، وهي عبارة عن ثلاث غرف وصالة وجميع المرافق الخدمية»، وذلك طبقاً لتصريحات وكيل وزارة الإسكان بالمحافظة في بيان.