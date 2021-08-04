تعرف طرق الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعى بـ«الإعلان الجديد»

يقدم صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، عدة تسهيلات للمواطنين الراغبين في الحصول على وحدة سكنية، ضمن الوحدات التى يطرحها الصندوق من حين لآخر، داخل المدن الجديدة، بمساحات وأسعار مختلفة، للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، والتى من بينها إتاحة وسائل الاستعلام عن تلك الشقق.

وخلال الأيام القليلة الماضية، تم طرح المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، والتي تضم وحدات سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل، نظرا للإقبال الكبير الذى شهدته المرحلة الأولى من المبادرة، فور طرحها نهاية العام الماضي، حيث سيتم تطبيق مبادرة التمويل العقاري التي أعلن عنها البنك المركزي رسميا خلال الأيام الماضية، على المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية بفائدة متناقصة 3٪ وسداد يصل إلى 30 سنة.

وسيتم حجز وحدات «سكن لكل المصريين 2»، من يوم الأحد الموافق 8 أغسطس 2021، وحتى يوم السبت الموافق 14 أغسطس 2021، «للمواطنين من ذوي الهمم فقط»، ومن يوم الأحد الموافق 15 أغسطس 2021 وحتى يوم الخميس الموافق 9 سبتمبر 2021، «لجميع المواطنين متضمنين ذوى الهمم».

وفى سطور تستعرض «الوطن»، وسائل التواصل مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، للاستعلام عن الشقق المطروحة، وفقا لما أفاد صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى.

وسائل الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالإعلان الجديد:

1- متابعة الصفحة الرسمية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على موقع الفيسبوك من خلال هذا الرابط.

2- من خلال زيارة الصفحة الرسمية على موقع يوتيوب من خلال هذا الرابط.

3- من خلال تصفح الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، من خلال هذا الرابط.

4- من خلال الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز اتصالات خدمة عملاء الصندوق على أرقام: 5999 أو 5777 أو 1188 من أي تليفون محمول، ورقم 090071117 من أي خط أرضي من الساعة 9 صباحاً: 9 مساءً طوال أيام الأسبوع، عدا يومي الجمعة والسبت.

5- من خلال التوجه لأي مركز من مراكز خدمة العملاء بأجهزة المدن / مديريات الإسكان.