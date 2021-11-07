3 شروط لحصول العاملين بالقطاع الخاص على شقق الإسكان الاجتماعى الجديدة

شروط الحصول على شقق الإسكان الاجتماعي للعاملين بالقطاع الخاص، يعد من أكثر الأسئلة التى تدور داخل أذهان عدد كبير من المواطنين الراغبين في الحصول على وحدة سكنية ضمن المبادرات، التي تطرحها وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة فى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، خاصة من المواطنين العاملين بالقطاع الخاص، حيث يبحث عدد كبير عن شروط الحصول على شقق الإسكان الاجتماعي للعاملين بالقطاع الخاص، عبر محرك البحث العالمي «جوجل».

«الوطن»، تستعرض خلال السطور التالية، شروط حصول العاملين بالقطاع الخاص على وحدات الإسكان الاجتماعي.

شروط الحصول على شقق الإسكان الاجتماعي للعاملين بالقطاع الخاص

1- تتضمن الشهادة المعتمدة جميع البيانات الأساسية بصافي الدخل الشهري/ السنوي.

2- يوضح بالشهادة المعتمدة من جهة العمل، رقم السجل التجاري والبطاقة الضريبية لجهة العمل.

3- تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل.

شقق الإسكان الاجتماعى

وتقوم وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة فى صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، بطرح عدد كبير من الوحدات السكنية، داخل المدن الجديدة، من حين لآخر، بمساحات وأسعار مختلفة، للمواطنين من محدودي ومتوسطى الدخل، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن توفير وحدة سكنية، لكل مواطن مصري، وتحقيق رغبته فى امتلاك مسكن خاص به.

ووفقا لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، تبدأ خطوات التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2021، بالتوجه إلى أحد مكاتب البريد المميكنة، لشراء كراسة الشروط بالمبلغ الذي يقره الصندوق فور الإعلان عن الطرح.

ثم يقوم العميل المتقدم للحجز، بملء استمارة الحجزالمرفقة بكراسة الشروط، وسداد قيمة المصروفات الإدارية، وسداد مقدم جدية الحجز.

وبعد ذلك يقوم المتقدم للحجز بزيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، من خلال الحساب الشخصي واختيار التقديم على وحدة سكنية وتحديد مشروع الإسكان الاجتماعي، ثم اختيار المساحة وفقا لكل مشروع.

ويجب كتابة البيانات المطلوبة في طلب التقديم، ورفع الأوراق المطلوبة، وتأكيد الطلب، ثم تظهر رسالة في النهاية بتأكيد الطلب، ويمكن خلال فترة الإعلان التعديل على هذه البيانات.