«الرعاية الصحية»: اعتماد 47 منشأة بـ4 محافظات ضمن منظومة التأمين الشامل

قال الدكتور هاني راشد، نائب رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، إن الاحتفال باليوم العالمي لسلامة المرضى، يعد تأكيدًا على رفع الوعي بسلامتهم، وتعزيز قدرة العاملين الصحيين على توفير صور الرعاية السليمة لهم، وذلك في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

تسجيل 108 منشآت صحية

وتابع «راشد»، خلال فعاليات المؤتمر الصحفي الذي نظمته هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، أن الهيئة سجلت 108 منشآت صحية، واعتمدت 47 منشأة في 4 محافظات ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، وذلك وفقا للمعايير الدولية، ما يعكس سعي الهيئة لتعزيز ثقافة الجودة وممارستها وتطبيقاتها بكل المنشآت التابعة لها.

واوضح الدكتور هاني راشد، أن هيئة الرعاية الصحية عملت علي انشاء وحدة للحوكمة الإكلينيكية، حيث قامت من خلالها بتطبيق منظومة الحوكمة الإكلينيكية داخل كافة منشات الهيئة للتأكد من أن جميع الخدمات الصحية التي تقدم هي خدمات صحية وامته وتقدم وفقا لاحدث المعايير الصحية العالمية.

حوكمة الصيدلة الإكلينيكية

ومن جانبه، أشار الدكتور حسام صادق، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إلى أن سلامة المريض تعد جزء أساسيا من تطبيق منظومة متكاملة صحية تتناسب مع المعايير العالمية.

وتابع «صادق»، بأن التأمين الصحي الشامل يستهدف توفير كل الأدوية والمستحضرات التي تضمن للمريض تطبيق أحدث البروتوكلات العلاجية، والتي تهدف إلى تحقيق سلامته.

وأوضح، أن هناك تنسيقا تاما بين كل الهيئات التي تدير ملف التأمين الصحي الشامل الجديد، بهدف تحقيق أعلى معدلات للأنظمة العلاجية للمريض المصري، لافتا إلى التوسعات التي تتم لتقديم الدعم الكامل لتطبيق نظم حوكمة الصيدلة الإكلينيكية التي يستفيد منها المريض.