مقتل شاب بالرصاص في مشاجرة بين عائلتين لخصومة ثأرية بقنا

لقي شاب مصرعه، اليوم السبت، إثر نشوب مشاجرة بالأسلحة النارية، بين عائلتين بقرية الكرنك بمركز أبوتشت، بسبب تجدد خصومة ثأرية بين طرفين، وانتقلت الاجهزة الأمنية وفرضت كردونا أمنيا لمنع تجدد الاشتباكات، فيما نُقلت الجثة بواسطة سيارة الإسعاف إلى مشرحة مستشفى أبوتشت المركزي.

مقتل شخص بالرصاص في أبوتشت

وتلقى اللواء، إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطاراً يفيد بتمكن مرفق إسعاف قنا بنقل جثة محمود حسين حسن أحمد، من عائلة «الخطبة»، 37 سنة، مصاب بعدة طلقات نارية، إثر نشوب مشاجرة بسبب خلافات ثأرية بين عائلتين بقرية الكرنك التابعة لمركز أبوتشت، إلى مشرحة مستشفى المركز.

فرض كردون أمني في قرية الكرنك

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن لقرية الكرنك، وفرضت كردونا أمنيا، وجاري القبض على المتهمين المتسببين في المشاجرة، وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية.

العقوبة المتوقعة للأخذ بالثأر

وقال حسن عبدالرحيم، محامي من محافظة قنا، إن المتهم في قضية قتل للأخذ بالثأر يواجه عقوبة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، طبقا للمادة 234 من قانون العقوبات الجنائية فقرة أولى وثانية، وقد تصل إلى الإعدام شنقا.