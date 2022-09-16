استثمارات بـ15 مليار جنيه تغير حياة سكان القرى والنجوع في محافظة قنا

لم يترك قطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» مكاناً أو قرية أو نجعاً فى محافظة قنا، إلا وبدل طبيعته إلى الأفضل، خاصة المراكز المستهدفة بالمرحلة الأولى، ومن بينها مركز دشنا وقراه، وقرية الفاوية التى تغيرت ملامحها من الألف إلى الياء، من خلال المشروعات الخدمية، التى تخدم آلاف المواطنين فى المنطقة، مثل إنشاء المدارس والمجمع الصحى ومشروعات الصرف الصحى، وتغطية أجزاء من المصارف التى يحيط بها السكان.

الفرحة تعم قرية أبو مناع قبلي بسبب مشروعات حياة كريمة

فرحة كبيرة لأهالى قرية «أبومناع» قبلى بمركز دشنا، شمال محافظة قنا، بعد انتهاء مشروعات المبادرة التى أنهت سنوات طويلة من المعاناة، وأصبحت جميع الخدمات موجودة فى القرية، ما أنهى صعوبات التنقل إلى المدن والعاصمة لإنهاء أعمالهم. يقول عرفات حافظ، أحد أبناء قرية «الفاوية»، لـ«الوطن»: «ما نشاهده على أرض الواقع كان حلماً وتحقق، عانينا كثيراً فى العهود السابقة، لكن اليوم مبادرات الرئيس ارتقت بنا كمواطنين، فتم إنشاء مدارس ومجمع طبى ومشروعات صرف صحى، منها محطة رفع رئيسية على أراضٍ كانت مهملة»، لافتاً إلى أن ذلك تحقق بفضل إرادة القيادة السياسية فى الارتقاء بالمواطنين، مشيراً إلى أن التحركات القائمة أسهمت فى القضاء على التكدس فى المدارس وإنهاء الخدمات المعطلة، بدلاً من الانتقال إلى مناطق أخرى.

أحمد عبدالعزيز، من أبناء القرية، أكد أن «حياة كريمة» أحيتنا جميعاً وجعلتنا ندرك أن الدولة بقيادة الرئيس السيسى باتت قريبة من المواطنين والأهالى، لأن هذه المشروعات ضمنت مستقبل أبنائنا، خاصة التعليم والصحة.

208 آلاف أسرة تستفيد من حياة كريمة في قنا

محافظة قنا تضم 5 مراكز بها 19 مجلساً قروياً، و8 قرى رئيسية، و722 نجعاً وعزبة، تشهد جميعها تنفيذ 964 مشروعاً خدمياً فى مختلف القطاعات الخدمية والثقافية والمكتبات وغيرها باستثمارات تتخطى 15 مليار جنيه، يستفيد منها حوالى 1.5 مليون مواطن يقطنون الريف، أى ما يعادل 43% من تعداد سكان المحافظة. ويبلغ حجم الاستثمارات بمحافظة قنا فى المشروعات القومية والخدمية بمختلف القطاعات، فضلاً عن الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية، ما يقارب 90 مليار جنيه تقريباً، وهو ما لم تشهده المحافظة على مدار 30 سنة الماضية.

كما يبلغ عدد المستفيدين من برنامج «تكافل وكرامة» ومعاش الضمان الاجتماعى من أبناء محافظة قنا 208 آلاف أسرة بإجمالى مبلغ مالى 5 مليارات و525 مليون جنيه، إضافة إلى إنفاق مليار و840 مليون جنيه لتأهيل المنازل والمدارس والخدمات الصحية ومنظمات المجتمع المدنى، حيث تم تأهيل 2800 منزل للأسر الأولى بالرعاية، فضلاً عن توفير 147 ألف فرصة عمل للشباب والفتيات.