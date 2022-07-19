المؤبد لشاب قتل آخر بسبب الثأر بالفيوم.. أنهى حياته في وضح النهار

قضت محكمة جنايات الفيوم المنعقدة بالدائرة الثالثة، بمعاقبة المتهم محمد عبدالفضيل توفيق «هارب»، بالسجن المؤبد في القضية رقم 27722 لسنة 2016 جنايات مركز سنورس والمقيدة برقم 3837 كلي الفيوم، لإدانة المتهم بقتل المجني عليه محمود حمد عوض حمد، مع سبق الإصرار والترصد أخذًا بالثأر، وذلك بالاشتراك مع اثنين آخرين.

صدر الحكم برئاسة المستشار إيهاب جمال عبدالحكيم رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين خالد محمد عبد السلام «رئيس»، ومحمد محمد علي الحلواني، ومحمد أسامة الصاوي، وأمانة سر محمد عبدالبصير، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني.

الإصرار على الأخذ بالثأر

تعود تفاصيل الواقعة إلى 18 أكتوبر من عام 2016، حينما قتل أعد المتهم برفقة اثنين آخرين مخططًا إجراميًا لإنفاذ رغبته في قتل المجني عليه للأخذ بالثأر، فأعدوا عتادهم من أسلحة نارية وبيضاء، وقرروا إنها حياة المجني عليه في وضح النهار أمام أعين المارة.

تربصوا له في الطريق

ونفذ المتهمين الثلاثة خططتهم الشيطانية بدقة، حيث راقبوا المجني عليه وعلموا الطريق الذي يمر عليه يومياً، وتبرصوا له حتى موعد مروره منه، وما أنّ رأوه إلا وأطلق المتهم الأول «محمد عبدالفضيل»، النيران عليه، وكيل له الطلقات حتى سقط جثة هامدة غارقاً في دمائه، فيما هرع المتهم الثاني ليتأكد من وفاته، وإنهال عليه ضرباً بسلاح أبيض "عصا خشبية"، بينما كان الثالث يمنع المارة من التدخل لإنقاذه من بين أيديهم.

الشرطة ألقت القبض عليهم

وعقب إبلاغ الشرطة انتقلت على الفور إلى مسرح الجريمة، وجرى نقل الجثة للمشرحة، كما ألقت القبض على المتهمين، الذين اعترفوا بارتكابهم الواقعة وقتل المجني عليه، وأرشدوا عن سلاح الجريمة.

تهم بالقتل العمد وحيازة أسلحة

ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص، وكذلك ذخيرة لتلك الأسلحة، وإحراز سلاح أبيض بدون مسوغ قانوني.

إحالة المتهمين للجنايات

وأحال المحامي العام لمحافظة الفيوم آنذاك، المتهمين إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.