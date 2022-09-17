في ذكرى ميلاد نادية السبع.. 50 عاما من الأدوار الثانوية بالسينما

93 عامًا مرت على ميلاد الفنانة نادية السبع، باعتبارها من مواليد 17 سبتمبر، وهي إحدى أبرز الفنانات اللاتي قدمن أدوارًا ثانوية على شاشة السينما وخشبة المسرح في فترة الأربعينيات من القرن الماضي، واستمر عطاؤها الفني حتى رحيلها في بداية التسعينيات.

معلومات عن الفنانة نادية السبع

وفي ذكرى ميلاد نادية السبع، التي قدمت عددًا من الأدوار الثانوية في القرن الماضي، تستعرض «الوطن» أبرز المعلومات عنها من خلال السطور التالية:

- من مواليد 17 سبتمبر عام 1929.

- عملت في مجال الصحافة والإذاعة.

- دخلت المجال الفني قبل بداية الأربعينيات من القرن الماضي.

- رصيدها الفني نحو 100 عمل.

توفيت في تسعينيات القرن الماضي

- من أبرز الأفلام السينمائية التي شاركت بها «طاقية الإخفاء، درب المهابيل، أدم وحواء، لحن الخلود، خدعني أبي، ليلة غرام، المهرج الكبير، الأفوكاتو مديحة، أرواح هائمة، عاصفة في الربيع، طريق الشوك، رجل في عيون امرأة، البيت الملعون، الأونطجية».

- من أبرز الأعمال الدرامية التي شاركت فيها «أبواب المدينة، فرسان الله، لعبة القدر، طيور بلا أجنحة».

- من أبرز المسرحيات التي عملت بها «عيلة الدوغري، الأيدي الناعمة، ركن المرأة، بداية ونهاية».

- توفيت في 24 يوليو عام 1992.