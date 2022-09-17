وزير التجارة يفتتح أحدث معمل لفحص المحركات الكهربائية

أكد المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، أن الارتقاء بالإمكانات والمقومات الفنية والمعملية للجهات والأجهزة التابعة، تأتي على رأس أولويات خطة عمل الوزارة خلال المرحلة الحالية، مشيرًا إلى حرص الوزارة على التوسع في إنشاء معامل الفحص المتخصصة والمعتمدة بهدف تنفيذ أحدث النظم والقواعد المتبعة دوليًا في إجراءات الفحص والإفراج عن الشحنات المصدرة والمستوردة وبما يسهم في تيسير حركة التجارة بين مصر ودول العالم.

جاء ذلك خلال افتتاح الوزير يرافقه اللواء عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات لمعمل فحص المحركات الكهربائية وأعمال التطوير بالمقر الرئيسي للهيئة بمطار القاهرة الدولي، وذلك في اطار زيارة الوزير للهيئة التي تفقد خلالها إدارات ومعامل الهيئة، كما عقد لقاءًا موسعًا مع قيادات ومسئولي الهيئة.

تسريع وتيرة الفحص والإفراج عن الشحنات

وقال «سمير»، إن الوزارة تعمل على تطوير المنظومة الإجرائية بفروع هيئة الرقابة على الصادرات والواردات وتسريع وتيرة الفحص والإفراج عن الشحنات بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، الأمر الذي يسهم في تحسين منظومة الخدمات المقدمة لمجتمع المصدرين والمستوردين، مشددًا على ضرورة الالتزام بتطبيق المواصفات القياسية ومعايير الجودة على كافة المنتجات المستوردة، للحفاظ على صحة وسلامة المستهلك المصري.

وأوضح أن افتتاح المعمل الجديد يأتي في اطار سعي الدولة المصرية لزيادة القدرة التنافسية للقطاع الصناعي ليتواكب مع التطور الصناعي العالمي والاتجاه نحو استخدام حلول وتقنيات متطورة لا سيما في قطاع المحركات الكهربائية الموفرة للطاقة، و كذلك الارتقاء بالمواصفات القياسية المصرية والعمل علي توافقها مع المواصفات العالمية وبما يسهم في تقليل استهلاك الطاقة وتحسين الإنتاجية الصناعية، موضحًا أن المعمل متخصص في اختبارات كفاءة الطاقة للمحركات واختبار المحركات المستوردة والتحقق من مستويات كفاءة الطاقة طبقا للمواصفات القياسية المصرية المعتمدة وبما يضمن توافق المعايير التقنية للمحركات المستوردة مع ضوابط الاستيراد ومثيلاتها العالمية، لتكون أكثر كفاءة في استخدام الطاقة في إطار برنامج «الإنتاج باستخدام التكنولوجيا الذكية وكفاءة الطاقة».

تعزيز وتنمية التجارة الخارجية وتحقيق

وأشار إلى أن أعمال التطوير تأتى في إطار تعزيز دور الهيئة كمحور أساسي ضمن استراتيجية وزارة التجارة والصناعة الهادفة إلى تعزيز وتنمية التجارة الخارجية وتحقيق مستهدفات خطتها للوصول بقيمة الصادرات إلى 100 مليار دولار.

من جانبه، أوضح اللواء عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن إنشاء معمل المحركات الجديد والذى تم تنفيذه بالتعاون مع شركة ABB للصناعات الكهربائية يأتي في اطار برنامج الإنتاج باستخدام التكنولوجيا الذكية وكفاءة الطاقة، والذي تم إطلاقه عام 2015 وتنفذه وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدوليةIFC) )، ويستهدف زيادة تنافسية القطاع الصناعي من خلال رفع كفاءة استخدامات الطاقة في الصناعة، مشيرا إلى أن البرنامج حقق نتائج إيجابية تضمنت وضع مواصفة قياسية لمستويات الطاقة بالمحركات الكهربائية ووضع خارطة طريق للتصنيع المحلي لمكونات المحركات الكهربائية الموفرة للطاقة.

وأضاف أن افتتاح هذا المعمل يأتي استكمالا لمنظومة معامل اختبارات المحركات بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات و الواردات والتي تتضمن معمل ميناء بورسعيد والمتخصص في فحص المحركات الكسرية من 750 وات حتى 1.5 كيلو وات، ومعمل ميناء الدخيلة والمتخصص في فحص المحركات الكسرية من 750 وات حتى 7.5 كيلو وات.

وأشار إلى أن تطوير المقر الرئيسي تضمن رفع كفاءة المبنى وتزويده بأحدث الإمكانات والأجهزة وذلك بهدف توفير بيئة عمل مناسبة للعاملين وتعزيز قدراتهم الإنتاجية ورفع مستوى الأداء والإنتاج، إلى جانب تحديث وتوسيع سعة مركز خدمة العملاءCALL CENTER من حيث زيادة عدد العاملين وعدد الخطوط مع إتاحة الخدمة باللغتين العربية والإنجليزية، لافتًا في هذا الاطار إلى أن الهيئة تمتلك عدد كبير من الكفاءات والكوادر الشابة التي يمكن الاستفادة منها في الارتقاء بمنظومة الخدمات وسرعة تنفيذ الإجراءات وبما يتواكب مع متطلبات التحول الرقمي الذي تتبناه الدولة.

وحول دور شركة ABB في إنشاء معمل المحركات الكهربائية الجديد بهيئة الرقابة على الصادرات والواردات أوضح أحمد حماد رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات إيه بي بي مصر: «أن الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر 2050 ترتكز على وجود عدد من الفرص خلال المرحلة الحالية لابد أن تستفيد منها مصر، وعلى رأسها قطاع الطاقة. لذا كانت مشاركة إيه بي بي بإهداء معمل قياس متخصص في اختبارات كفاءة الطاقة للمحركات خطوة في سبيل المساهمة في تحقيق جزء من هذه الاستراتيجية كشركة رائدة عالميا في مجال تصنيع المحركات الموفرة للطاقة والتي تتوافق مع أعلى المعايير الدولية».

وقام المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة بجولة تفقدية بالمعامل الغذائية حيث استعرض منظومة العمل بها التي يصل عددها إلى 118 معملاُ تغطى كافة الموانئ الجوية والبحرية والبرية والمجهزة بأحدث أجهزة الفحص وتعمل وفقًا لأحدث النظم العالمية، كما قام الوزير بتفقد المعامل الصناعية حيث استعرض منظومة معامل اختبارات الجودة للسلع الصناعية والهندسية التي يبلغ عددها 136 معمل منتشرة بكافة منافذ الجمهورية، حيث تقوم تلك المعامل بإجراء الاختبارات اللازمة للسلع الكهربائية، وقطع غيار المركبات والمعدات، والكيماويات ومواد البناء والحراريات، ولعب الأطفال وذلك طبقًا للمواصفات القياسية المصرية والعالمية، كما تفقد الوزير معامل البطاريات ولعب الأطفال والسيور بالإضافة إلى معملي المساعدين وفلاتر الهواء واستعرض إجراءات الفحص والاختبار بتلك المعامل.

وتفقد سمير المبنى الإلكتروني بالهيئة واستعرض العمل بمركز التحكم الإلكتروني بشبكة المعلومات والذى يربط جميع الفروع التابعة للهيئة في مختلف الموانئ، كما يربط الهيئة بكافة الجهات الحكومية المعنية وهو ما يسهم في تسهيل الإجراءات دون الاخلال بأحكام الإجراءات الرقابية.