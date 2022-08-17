مدبولي يتفقد مبنى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بميناء الدخيلة

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، مبنى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، في ميناء الدخيلة بالإسكندرية اليوم.

رفع كفاءة البنية التحتية لمعامل الهيئة بميناء الدخيلة

واطلع رئيس الوزراء خلال جولته في المبنى، على جهود الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والخاصة برفع كفاءة البنية التحتية لمعامل الهيئة بميناء الدخيلة، وما تضمنه ذلك من إنشاء مبنى جديد للمعامل الكيميائية والصناعية لفحص الرسائل الواردة لميناءي الإسكندرية والدخيلة.

وأشار اللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إلى أنّ المبنى الجديد تم افتتاحه خلال شهر فبراير الماضي، ويضم 29 معملا تغطي جميع مجالات الفحص التقليدية، وعددا من المجالات الجديدة والتي تتواجد لأول مرة في مصر والشرق الأوسط، حيث جرى إنشاء 4 معامل متخصصة في مجالات جديدة، تشمل البوليمرات، والبلاستيك القابل للتحلل وفحص المنظفات والصابون، إضافة إلى فحص الأخشاب ومواد البناء، واختبارات جودة النسيج.

وأضاف اللواء عصام النجار أنّ المبنى الجديد يتكون من 4 طوابق، يضم الطابق الأرضي 5 معامل في مجالات فحص المنتجات البترولية، والكيماويات الأمنية، والكابلات الكهربائية، وقواطع التيار المنزلية إضافة إلى مقابس ومفاتيح الإنارة والشاسيهات الكهربائية.

10 معامل متخصصة

ويتضمن الطابق الأول 10 معامل متخصصة، بينها معامل فحص الكرتون والمنتجات الورقية والاختبارات الكيميائية على المنتجات الغذائية، والخصائص الطبيعية للمنتجات، إضافة إلى معمل الفيروسات البيولوجية، فيما يتضمن الطابق الثاني 8 معامل تشمل مجالات البوليمرات والبلاستيك القابل للتحلل، وتقدير بقايا العناصر الثقيلة وفحص التبغ والسجائر، وفحص الأخشاب ومواد البناء، إضافة إلى فحص البصريات، واختبارات الكيمياء الصناعية فضلاً عن اختبار المنظفات، وفحص الدهانات والأحبار والأدوات الكتابية، كما يضم الطابق الثالث للمبنى 6 معامل متخصصة فى مجالات تقدير متبقيات المبيدات، وتقدير السموم الفطرية، وتقدير المواد المضافة إلى جانب فحص النسيج والجلود ولعب الأطفال، والفريون، والمعايرة.

وتفقد رئيس الوزراء خلال جولته بالمبنى معمل البلاستيك القابل للتحلل، الذي يدعم استعدادات الدولة لاستضافة مؤتمر المناخ العالمي COP27، وكذا معمل الحبوب، حيث يعد المعملان ضمن منظومة المعامل المركزية بالميناء.

فحص المنتجات البلاستيكية

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح، حيث جرت الإشارة خلاله إلى أنّ معمل البوليمرات والبلاستيك القابل للتحلل يُعد أحدث المعامل التي أنشأتها الهيئة مؤخرا، حيث يتم فحص المنتجات البلاستيكية القابلة للتحلل طبقا للمواصفات العالمية، ومنها المنظفات القابلة للتحلل والمنتجات النسيجية الحاصلة على علامة الإيكولوجية، حيث يسهم في تحديد نوع خامة البلاستيك، وتحديد إذا كان البوليمر مُعادًا تدويره من عدمه، واختبار مقاومة الأحماض والقلويات المخففة لأدوات المائدة من اللدائن، وكذا اختبار مقاومة الحرارة المنخفضة والحرارة الجافة لأدوات المائدة من اللدائن.

كما تمت الإشارة إلى أنّ معمل الحبوب يُعد مسؤولا عن فحص اختبارات الخصائص الطبيعية للسلع الغذائية خاصة الحبوب، كما أنّ المعمل مجهز بأحدث الأجهزة السريعة ذات التقنية العالية، ويعتبر نسخة من معمل GIPSA الأمريكي المتخصص في فحص الحبوب، كما أنّه حاصل على شهادات الأيزو 17025 /2004، الأيزو 17025/2017 من المجلس الوطني للاعتماد في جميع اختبارات فحوص القمح.