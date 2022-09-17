حبس جزار شرع في قتل آخر لخلافات مالية بالخصوص.. طعنه بالرقبة

أمرت جهات التحقيق بمدينة الخصوص بحبس جزار 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامه بالشروع في قتل جزار آخر في مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلافات مالية، وطلبت جهات التحقيق تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة، والاستعلام عن حالة المجني عليه، والذي أصيب بجروح مختلفة ويتلقي العلاج حاليا لسؤاله.

تفاصيل الشروع في قتل جزار الخصوص

وكانت مدينة الخصوص في محافظة القليوبية شهدت إصابة جزار بجرح قطعي بالرقبة وآخر بالذراع الأيسر، باستخدام سلاح أبيض «مطواة»، إثر مشاجرة مع جزار اخر بسبب خلافات مالية بينهما، حال مطالبة الأخير للمجني عليه بمبلغ، ونُقل المصاب لمستشفى المطرية لعلاجه، وتمكن ضباط مباحث قسم الخصوص من ضبط المتهم وحُرر محضر بالواقعة.

إصابة جزار في مشاجرة بالخصوص

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور قسم شرطة الخصوص، يفيد ورود بلاغ من مستشفى المطرية بالقاهرة، باستقبال شخص مصاب بجرح قطعي بالرقبة وآخر بالذراع الأيسر في مشاجرة.

وانتقل ضباط مباحث القسم لمكان الحادث، وتبين إصابة «م م إ»، 27 سنة، جزار، بجرح قطعي بالرقبة وآخر بالذراع الأيسر، وذلك خلال مشاجرة مع «أ ف ع»، 36 سنة، جزار، وذلك باستخدام سلاح أبيض «مطواة»، بسبب خلافات مالية، ونشب ذلك خلال مطالبة الأخير برد تلك المبالغ.

وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وبإرشاده تم ضبط السلاح المستخدم بالواقعة، وحُرر محضر بالواقعة وأمرت جهات التحقيق بحبسه 4 أيام علي ذمة التحقيق.

وحول العقوبة المتوقعه للجاني، أوضح أحمد داود المحامي، وعضو نقابة المحامين بالقليوبية، أن عقوبة الشروع في القتل السجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.