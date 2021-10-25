حجز 5 أشخاص بسبب مشاجرة في القليوبية

أمرت نيابة مركز بنها، في محافظة القليوبية، حجز 5 أشخاص، إثر نشوب مشاجرة بقرية الشموت دائرة المركز، بسبب خلافات الجيرة تطورت لمشاجرة تعدى خلالها كل منهم على الآخر، وجرى ضبط طرفي المشاجرة وتبادلا الاتهامات فيما بينهم وتحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

بلاغ بنشوب مشاجرة في بنها

تلقى اللواء محسن شعبان، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة بنها، بورود بلاغا من الأهالي بنشوب مشاجرة ووجود مصابين بقرية الشموت دائرة المركز.

على الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص، تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول «مروة.إ.ج»، 37 عامًا، ربة منزل، مصابة بجرح في اليد اليمنى وكدمات بالأنف، وزوجها «محمد.ع.ع»، 41 عامًا، مصاب بجرح سطحي بفروة الرأس، وشقيقه «عبدالرحمن.ع.ع»، 37 عامًا، مصاب بجرح سطحي بفروة الرأس.

وطرف ثان «إبراهيم.ع.إ»، 27 عامًا، مصاب بجرح سطحي باليدين، وشقيقه «أحمد.ع.إ»، 16 عامًا، مصاب بكدمات في الظهر، وذلك لحدوث مشادة كلامية بسبب خلافات الجيرة تطورت لمشاجرة تعدى خلالها كل طرف على الأخر بالضرب محدثين ما بهم من إصابات، وجرى ضبط طرفي المشاجرة وبمواجهتهم تبادلوا الاتهامات فيما بينهم، وتحرر محضر بالواقعة.

السيطرة علي مشاجرة بطوخ بعد محاولة إحراق منزل

فيما تمكنت أجهزة أمن القليوبية من السيطرة على مشاجرة نشبت بين عائلتين بقرية سنهرة مركز طوخ، انتهت بإشعال النيران في منزل، وتم السيطرة على الحريق والمشاجرة وتحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق فأمرت بالتحفظ على الطرفين وطلبت تحريات المباحث.