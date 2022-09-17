منى زكي ضيفة الحلقة الأولى من «سهرانين» مع أمير كرارة الخميس المقبل

أيام قليلة تفصلنا على انطلاق الحلقة الأولى من الموسم الجديد لبرنامج سهرانين الذي يقدمه الفنان أمير كرارة على شاشة قناة «on e» وبالفعل تمّ الإعلان عن ضيفة الحلقة الأولى من الموسم.

وكشفت الصفحة الرسمية لقناة «on e» أنَّ منى زكي ستكون نجمة الحلقة الأولى من برنامج سهرانين مع الفنان أمير كرارة وذلك يوم الخميس المقبل الموافق 22 سبتمبر، إذ تمّ الكشف عن مجموعة من الصور الخاصة بالحلقة من داخل كواليس تسجيلها.

مني زكي ضيفة أولى حلقات سهرانين

ونشرت الصفحة الرسمية مجموعة من الصور من كواليس حلقة مني زكي تحت تعليق: «انتظروا أولى حلقات الموسم الجديد من سهرانين مع النجمة منى زكي والمطربة مي فاروق الخميس 22 سبتمبر 2022 الساعة 8:30 مساءً على شاشة on».

يُذكر أنَّ برنامج «سهرانين» كان قد حقق نجاحا كبيرا في الموسم الماضي واستضاف عددا كبيرا من الفنانين كان من بينهم الفنانة أنغام وراغب علامة وصابر الرباعي وفرقة واما وسيرين عبدالنور وخالد عجاج ومحمود الليثي ومحمد لطفي وعدد آخر من نجوم الفن والغناء فى الوطن العربي.