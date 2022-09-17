التخطيط: غلق باب التقدم للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية غدا

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن غلق باب التقدم للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية على الموقع الإلكتروني غدًا الأحد الموافق 18 سبتمبر في تمام الساعة 11 مساء.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن عدد الإحصائيات اليومية المشاركة في المبادرة تعكس مدى اهتمام المحافظات بها، ووصل إجمالي المشروعات حتى أمس 16 سبتمبر نحو 5417 مشروع ضمن الفئات الست للمبادرة.

موعد الإعلان عن النتائج النهائية للمشروعات الخضراء الذكية

وأضافت «السعيد» أنه بعد غلق باب التقدم، يتم البدء في مرحلة التقييم وتطبيق المعايير والشروط على المشروعات المتقدمة من كل محافظة، وسيكون هناك اختيار مبدئي لـ 162 مشروعًا من كل المحافظات ليتم تصفيتهم في المرحلة النهائية إلى 18 مشروعًا بخلاف المشروعات الكبرى.

وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنه سيتم الإعلان عن النتائج النهائية للمبادرة في مؤتمر المناخ «COP 27» الذي تستضيفه مصر في نوفمبر المقبل بشرم الشيخ، على أن تستمر تلك المبادرة بعد انتهاء المؤتمر كإحدى المبادرات الوطنية المهمة التي تأتي في إطار توطين أهداف التنمية المستدامة وتعزيز العمل المناخي ودعم المشروعات الخضراء في مصر.

إجمالي المشاركين في المشروعات الخضراء الذكية

وأوضح السفير هشام بدر، المنسق العام للمبادرة أن إجمالي عدد المشروعات المتقدمة للمبادرة حتى 16 سبتمبر في فئة المشروعات الكبيرة وصل إلى 597 مشروعًا و1067 مشروعًا في فئة المشروعات المتوسطة، و707 مشروعات في فئة المشروعات المحلية الصغيرة، و521 مشروعا في فئة الشركات الناشئة، بالإضافة إلى 1617 مشروعا في فئة المشروعات غير الهادفة للربح، و908 مشروعات في فئة المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغيير المناخ والاستدامة.