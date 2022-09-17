شباب كفر الشيخ يتسابقون للتبرع بالدم في حملة «20 دقيقة تنقذ حياة»

قرية ريفية صغيرة بمركز سيدي سالم، بمحافظة كفر الشيخ تحتضن في ربوعها حقول خضراء وثمار أشجار متنوعة، كانت القرية على موعد مع صباح يوم جديد كل شيء هادئ الفلاحين في طريقهم للحقول لحصاد المحاصيل خلال الموسم المنزرع للأرز وجني القطن والسيدات يعملن في بيوتهن لإعداد الطعام لأسرهن وبدون ترتيب مسبق جاءت سيارات مجهزة للتبرع بالدم ضمن مبادرة «20 دقيقة تنقذ حياة»، التابعة لبنوك الدم بالمحافظة، وهنا تغير المشهد تماماً ليهرول عليها الجميع للتبرع في مشهد إنساني كبير.

شهامة ولاد البلد

ويروي محمد سالم، من أبناء قرية عبدالباعث الفقي، التابعة لمركز سيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ، أنه كان على مقربة هو وعدد من رفاقه من الشباب من حملة التبرع بالدم بالقرية، حيث أبلغوا من مسئول الحملة أنها لصالح بنك الدم بمدينة سيدي سالم، بالمحافظة، التي تأتي ضمن مبادرة «20 دقيقة تنقذ حياة»، تحت رعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ الإقليم، وأشرف من مديرية الصحة بالمحافظة، ويشير إلى أنه هو وأصدقاؤه قد بادروا دون تردد بالتبرع بأكياس الدم بما يصب لصالح المرضى في محافظة كفر الشيخ.

التبرع بالدم أسلوب حياة

ويشاركه في الرأي عمر محمد، من أبناء القرية بالمحافظة، أنه فور علمه بحملة التبرع قد قام بحث عدد من المارة بالتبرع لصالح بنك الدم بمركز سيدي سالم، وهو الأمر الذي أدى لإقبالهم على ذلك دون تردد.

وكانت أكدت الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة في كفر الشيخ، في تصريحات سابقة، أن مبادرة «20 دقيقة تنقذ حياة» للتبرع بالدم في المحافظة، تسهم بشكل كبير في توفير أكياس الدم لصالح مرضانا التي تجوب عدداً من القرى بالريف، والمراكز بهدف حث المواطنين على التبرع بالدم، موجهة الشكر لكل من يشارك بتلك الحملات سواء من قبل أبناء الإقليم أو من خلال الأطقم الطبية.