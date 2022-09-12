منسق حملة تبرع بالدم في الشرقية: عادة في قريتنا منذ 11 عاما

قال عبدالعزيز الخصوصي، منسق حملة التبرع بالدم بقرية «شبرا النخلة»، إن ثقافة التبرع بالدم في القرية التابعة لمركز بلبيس محافظة الشرقية، منتشرة بين الأهالي بشكل كبير، مشيرا إلى أن ما حدث من حملة تبرع خلال يوم الجمعة الماضية، كان بمثابة ملحمة حقيقية.

الخصوصي: تجميع 1400 كيس دم في غضون 12 ساعة فقط

أضاف «الخصوصي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء دي إم سي»، وتقدمه الإعلامية إنجي القاضي، والمذاع على فضائية «دي إم سي»، أن الحملة نجحت في تجميع 1400 كيس دم في غضون 12 ساعة فقط، وخلال العام الماضي تم تجميع 1303 كيس دم، «دي مرحلة من مراحل تفوق أبناء القرية في البذل والعطاء».

الخصوصي: اللي مش قادر يتبرع يجي يساهم في الإعداد والتنظيم

وأوضح أن هذا اليوم، من كل عام يعتبره أهالي القرية هو اليوم القومي السنوي لشبرا النخلة، وفيه يخرج كافة أبناء القرية من الأبناء والسيدات والشباب لتقديم ما يستطيعون تقديمه، «اللي بيتبرع يتبرع، واللي مش قادر يتبرع يجي يساهم في الإعداد والتنظيم، أو المساهمة ماديا».

وأكد أنه وفي حال إصابة أيا من أفراد القرية ويحتاج لعملية نقل الدم فهناك رصيد جاهزا ببنوك الدم التابعة لجمعية «شباب الخير للتنمية»، كما ونساهم في إنقاذ الحالات المصابة بأسرع ما يمكن، «بنعرفهم أن أهلهم وبلادهم جنبهم في أي وقت، وعندنا أمان تام في التبرع بالدم بالقرية منذ 11 عام وحتى الآن».

وتابع: «الأدهي من ذلك فقد أصبحت القرية مثل وقدوة لكل القرى المجاورة، حتى باتوا يقوموا بإجراء يوما لنشر ثقافة التبرع بالدم عبر الحملات المختلفة».