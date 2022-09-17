أسعار شقق الإسكان الاجتماعي 2022.. اعرف الأوراق المطلوبة

بالتزامن مع إعلان وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن بدء طرح كراسات شروط حجز وحدات الإسكان الاجتماعي؛ بداية من الأحد 2 أكتوبر المقبل بمكاتب البريد، بدأ المواطنون في التساؤل حول أسعار شقق الإسكان الاجتماعي 2022.

أسعار شقق الإسكان الاجتماعي 2022

وحدت الوزارة أسعار شقق الإسكان الاجتماعى 2022، حيث تتراوح بين 194 ألف جنيه حتى 310 آلاف جنيه، كما حددت المقدم الواجب سداده من 15 إلى 22 ألف جنيه، وأشار بيان الوزارة إلى أنه في حال حجز وحدات محدودي الدخل يسدد المتقدم جدية الحجز والمقدرة بـ 10%، وفي حال حجز وحدات متوسط الدخل يسدد المتقدم 15%.

خطوات الحصول على شقق الإسكان الاجتماعي 2022

وعن خطوات التقديم للحصول على شقق الإسكان الاجتماعى يتم من خلال الخطوات التالية:

- شراء كراسة الشروط من مكاتب البريد بداية من 25 سبتمبر

- إنشاء حساب باسم المتقدم وتسجيل بياناته عليه يأتي ذلك من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بصندوق الإسكان الاجتماعي

- توفير الأوراق المطلوبة التي تحتوي عليها كراسة الشروط

وتأتي الأوراق المطلوبة على النحو التالي:

- صورة البطاقة للزوج والزوجة

- إيصال نور

- شهادة دخل للزوج والزوجة

- صور شهادات ميلاد الأبناء

- قسيمة زواج مميكنة

- برنت تأمينات إن وجد

- الدخول إلى موقع الصندوق في الموعد المحدد لحفظ الأوراق المطلوبة

- سداد مبلغ جدية الحجز أحد مكاتب البريد