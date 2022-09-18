إلقاء القمامة في الشوارع.. يلوث البيئة ويعرضك لغرامة تصل لـ100 ألف جنيه

الإنسان يؤثر في البيئة المحيطة به وبتأثر بها بشكل كبير، ولذلك فإن الحفاظ عليها من الأمور الهامة لابد أن يتبعها المواطن ويحرص عليها، فهي تصب في مصلحته بنهاية المطاف، فعمل المواطن على الحفاظ على البيئة هو يؤدي إلى الحفاظ على صحته وعلى حياته، والعديد من الجوانب الإيجابية الأخرى التي يجهلها عدد من المواطنين.

إلقاء القمامة في الشارع

العديد من الأفعال يقوم بها الإنسان تعود بالسلب على البيئة، ولعل أبرزها إلقاء القمامة في الشارع، وقالت المستشار القانوني دينا المقدم، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن إلقاء القمامة في الشوارع من الأفعال المضرة بالعديد من الأمور المحيطة بالمواطن وليس فقط البيئة، فهي تضر بالصحة، فضلا عن آثارها على السياحة.

وأضافت: «أضرار إلقاء القمامة في الشارع لا تتوقف إلى هذا الحد، بل لها آثار نفسية أيضا، فرؤية الأماكن المتخسة يؤثر على مزاج المواطن للأسوأ، ولو آثاره السلبية كذلك على البشرة وغيره».

عقوبات إلقاء القمامة في الشارع

ولفتت المستشارة القانونية إلى دور القانون المصري في الحفاظ على البيئة، حيث أقر عددا من العقوبات ضد المواطن في حال قام بإلقاء القمامة في الشارع، موضحة أنه ورد في قانون تنظيم وإدارو المخلفات الصادر بالقانون رقم 202 لسنه 2020 أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من:

( أ) ألقى أو تخلص من المخلفات غير الخطرة في غير المواقع أو الأماكن المخصصة لذلك.

(ب) فرز أو عالج المخلفات البلدية في غير الأماكن المخصصة لذلك.

(جـ) سلم المخلفات غير الخطرة إلي شخص أو منشأة غير مرخص لهما بذلك.

وفي حالة العودة تكون العقوبة الحبس والغرامة معًا .