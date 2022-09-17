التقديم للسكن في المدن الجامعية ببنها.. خطوات التسجيل والأوراق المطلوبة

حددت جامعة بنها طريقة التقديم للسكن في المدن الجامعية ببنها وخطوات التسجيل والأوراق المطلوبة للالتحاق بمدن بنها ومشتهر وطوخ وشبرا التابعة للجامعة لطلاب الكليات الجدد والقدامى خلال العام الدراسي الجديد 2022 / 2023 حيث جرى الانتهاء من قبول الطلاب القدامى وجاري استقبال الطلبات وإعلان القبول بالمدن من الطلاب الجدد خريجي الثانوية العامة 2022.

«الوطن» تستعرض طرق التقديم للسكن في المدن الجامعية ببنها وخطوات التسجيل والأوراق المطلوبة وفق ما أعلنته جامعة بنها على موقعها الرسمي عبر الإنترنت في إطار خدماتها لقرائها على مدار الساعة.

طريقة التقديم للسكن في المدن الجامعية ببنها وخطوات التسجيل

أوضح الدكتور تامر سمير نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم الطلاب في بيان، أن طريقة التقديم للسكن في المدن الجامعة وخطوات التسجيل الخاصة بالطلاب الجدد كالتالي:

- يسحب الطالب الخاص للتقديم للسكن في المدن الجامعية ببنها من مقر الإدارة العامة بالمدن الجامعية بكفر سعد ببنها بعد سداد الثمن المحدد.

- أو يقوم الطالب بتحميل الاستمارة الخاصة بطلب الإقامة بالمدينة الجامعية عبر الانترنت من موقع الجامعة الإلكتروني هنا.

- أو على موقع الزهراء للمدن الجامعية من هنا.

- ويتم تقدم الطلبات بعد استيفائها إلى الإدارة العامة للمدن بكفر سعد ببنها يوميا من الساعة التاسعة صباحا حتى الثانية بعد الظهر عدا أيام الجمعة والسبت.

- ويجب على جميع الطلاب المتقدمين للالتحاق بالمدن الجامعية تسجيل طلب الالتحاق إلكترونيا على موقع الزهراء للمدن الجامعية لملء البيانات والتوجه للمدينة الجامعية لسحب المظروف.

- تقديم الطلاب المتقدمين للسكن بالمدن الجامعية بالمظروف بعد استيفائه من البيانات المطلوبة إلى إدارة الإسكان بالمدن الجامعية ومقرها بالمدينة الجامعية للطلبة ببنها.

- استخراج فيزا بنكية قابلة السداد الإلكتروني وذلك لسداد قيمة ملف التقديم بالمدن الجامعية وكذلك رسوم الإقامة بالمدينة الجامعية.

الأوراق المطلوبة للسكن في المدن الجامعية ببنها

أوضح نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب في بيانه أن الأوراق المطلوبة للسكن بالمدن الجامعة ببنها للطلاب الجدد هي:

- الفيزا البنكية للطالب قابلة السداد الإلكتروني.

- صورة شخصية للطالب (مقاس 4×6).

- صورة من بطاقة الطالب أو شهادة ميلاد الرقم القومي (حالة عدم استخراج البطاقة للطلاب المستجدين فقط) مع إحضار الأصل للاطلاع عليها.

- صورة من بطاقة ولي أمر الطالب.

- صورة آخر إيصال كهرباء أو غاز خاص بمحل إقامة الطالب.

- صورة من بطاقة ترشيح الطالب الصادرة عن مكتب تنسيق القبول بالجامعات (طلاب مستجدين فقط).

وأشار نائب رئيس الجامعة إلى أنه لن يتم قبول أي طلب إلا بعد استيفاء المستندات المطلوبة واتباع التنبيهات والالتزام بمواعيد التقديم المحددة، موضحا أن للإدارة العامة للمدن الجامعية الحق في رفض أي طلب يثبت أن به بيانات غير صحيحة ويخضع الطالب في هذه الحالة إلى الإجراءات القانونية المنظمة لهذا الشأن.

أوضح نائب رئيس الجامعة أن إجمالي المقبولين في المدن الجامعية ببنها جدد وقدامى 2256 طالبا وطالبة منهم 2080 طالبا وطالبة في المدن الجامعية على مستوى جامعة بنها و176 طالبا بالمبنى الفندقي ببنها بتكلفة اقتصادية وفقا لقواعد العام الماضي، مشيرا إلى أنه جرى تلقي طلبات الطلاب القدامى وجاري تلقي طلبات طلاب المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2022 وسوف يجرى إعلان نتائج قبول الطلاب قبل بدء العام الدراسي.