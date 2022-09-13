جامعة بنها الأهلية بالعبور تستعد لاستقبال الطلاب الجدد.. 4 كليات

أجرى الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، جولة تفقدية لمتابعة الاستعدادات النهائية لاستقبال الطلاب الجدد بجامعة بنها الأهلية بمدينة العبور، والتأكد من جاهزيتها لبدء الدراسة بها خلال العام الدراسي الجديد.

مدرجات وقاعات دراسية ومعامل

وتفقد رئيس جامعة بنها المدرجات والقاعات الدراسية والمعامل الطلابية، مشيدًا بمستوى التجهيزات والإنشاءات التي تحققت خلال فترة زمنية وجيزة، وفقًا للمواصفات المطلوبة.

الجامعة الأهلية الجديد خطوة مهمة في المنظومة التعليمية

وقال الدكتور جمال سوسة، في بيان له، إن الجامعات الأهلية الجديدة تعد خطوة مهمة في منظومة التعليم العالي، كما أنها تحقق التنافس الإيجابي للتعليم بين الجامعات المصرية من خلال إتاحة فرص تعليمية متميزة وراقية للطبقة المتوسطة ، وإعداد خريج قادر علي المنافسة ومواكبة متطلبات سوق العمل ، حيث تقدم الجامعة الأهلية الجديدة برامج بينية لتلبية احتياجات وتوفير وظائف المستقبل.

يذكر أن جامعة بنها الأهلية بالعبور تبدأ الدراسة في الجامعي الجامعي المقبل بـ4 كليات تستقبل 800 طالب، هي كليات الطب وإدارة الأعمال والهندسة والحاسب الآلي، والتي تقدم 17 برنامجا دراسيا جديدا.

وتقدم كلية الهندسة برامج هندسة التصنيع والمواد، وهندسة الميكاترونيكس، وهندسة نظم الاتصالات، والهندسة الطبية، وهندسة البناء والإسكان وتصميم المجتمعاتن فيما تتيح كلية علوم الحاسب برامج الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، واللغويات الحاسوبية، وعلوم البيانات، وتطوير البرامج والتطبيقات والواقع الافتراضي.

أما كلية الاقتصاد وإدارة الأعمال فتتيح برامج إدارة الأعمال والعلاقات الدولية، والإحصاء والتأمين والتسويق الرقمي، والأعمال الإلكترونية، والاقتصاد والتمويل الدولي والمحاسبة، ومعلوماتية الأعمال.