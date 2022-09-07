أعلنت جامعة بنها موعد الكشف الطبي 2022 للطلاب الجدد في جامعة بنها ورابط التسجيل للطلاب الجدد؛ لبدء استقبالهم اعتبارا من 18 سبتمبر الجاري؛ لإجراء للكشف الطبي تمهيدا لإنهاء إجراءات قبولهم في الكليات المختلفة والجامعة الأهلية بالعبور بالعام الدراسي الجديد 2023.

«الوطن» تستعرض موعد الكشف الطبي 2022 للطلاب الجدد بجامعة بنها ورابط التسجيل للكشف في إطار خدماتها لقرائها على مدار الساعة.

موعد الكشف الطبي للطلاب الجدد بجامعة بنها

وأعلن الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، أنه تقرر بدء استقبال وفتح التسجيل للطلاب الجدد لإجراء الكشف الطبي للالتحاق بالجامعة، اعتبارا من 18 سبتمبر الجاري، وحتى انتهاء جميع الطلاب الجدد من إجراء الكشف.

رابط تسجيل الكشف الطبي 2022 بجامعة بنها

وأوضح الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها لـ«الوطن»، أن رابط التسجيل للطلاب الجدد للكشف الطبي 2022 متاح من الآن من هنـــــــــــــــــا، مشيرا إلى أنه جرى اتخاذ كل الاستعدادات اللازمة لتنظيم عملية إجراء الكشف في المواقع المخصصة والإدارة الطبية للطلاب بالجامعة وتوفير كافة سبل الراحة والإجراءات الاحترازية؛ لمنع التزاحم وتوفير إجراءات السلامة والوقاية

طريقة الدخول والتسجيل للكشف الطبي بجامعة بنها

وأوضح رئيس جامعة بنها طريقة التسجيل للكشف الطبي 2022 للطلاب الجدد كالتالي،

الدخول إلى بوابة الطالب الخاصة بجامعة بنها من هنا .

إدخال الكود الخاص بالطالب وكلمة السر.

الحصول على الكود للطلاب الجدد.

اختيار الكلية.

إدخال الرقم القومي ورقم الجلوس المكون من 6 أرقام بعد حذف رقم 1 من جهة اليسار الضغط والحصول على الكود.

في حال عدم التمكن من الحصول على الكود بالطريقة السابقة، يتم الضغط على كلمة مساعدة واختيار الكلية وإدخال الرقم القومي ثم بحث وتظهر النتيجة على الشاشة بها كود الطالب، والرجوع وتسجيل الدخول في الموقع والضغط على الكشف الطبي.

دفع رسوم الكشف الطبي واختيار الدفع باستخدام فوري.

إدخال بيانات ثم الضغط استمرار.

الضغط على ادفع فوري لدفع الرسوم.

حفظ رقم فوري والتوجه إلى أقرب ماكينة فوري.

الدخول إلى الموقع مرة أخرى لحجز موعد الكشف الطبي.