ارتفاع مصابي حادث انقلاب أتوبيس في الغردقة إلى 28 شخصا «صور»

ارتفع عدد مصابي حادث انقلاب أتوبيس نقل ركاب بطريق رأس غارب الغردقة إلى 28 مصابا بينهم 6 حالات خطرة تخضع 4 حالات للعلاج في أحد المستشفيات الخاصة القريبة من موقع الحادث لصعوبة حالتهم، بينما تخضع باقي الحالات للعلاج في مستشفى الغردقة العام لتلقي العلاج اللازم وتراوحت الإصابات بين جروح وكسور وكدمات وسجاحات وجار المتابعة.

28 مصابا في حادث طريق رأس غارب الغردقة

كانت تلقت غرفة عمليات البحر الأحمر إخطارا بحادث انقلاب أتوبيس نقل ركاب تابع لإحدى شركات نقل الركاب بطريق رأس غارب الغردقة بمنطقة جبل الزيت ودفع مرفق إسعاف البحر الأحمر برئاسة الدكتور محمد غريب مدير مرفق الإسعاف بأكثر من 10 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل المصابين لمستشفى الغردقة العام لتلقي العلاج اللازم.

حادث انقلاب أتوبيس بطريق رأس غارب الغردقة

وأفاد مصدر أمني، لـ«الوطن»، بأن التحريات الأولية للحادث تبين انقلاب أتوبيس نتيجة حادث تصادم بسيارة نقل بمنطقة جبل الزيت شمال مدينة الغردقة نتيجة السرعة الزائدة وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.