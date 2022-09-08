نقل 6 من مصابي حادث طريق «رأس غارب - الزعفرانة» لمستشفى الغردقة (صور)

كشف مسؤلو مديرية الصحة بمحافظة البحر الأحمر عن نقل 6 حالات من مصابي حادث انقلاب أتوبيس رحلات بطريق «الزعفرانة - رأس غارب»، إلى مستشفى الغردقة العام، لخطورة حالتهم الصحية وجار عمل اللازم والمتابعة لباقي الحالات.

نقل 6 حالات خطرة إلى مستشفى الغردقة العام

وأضاف مسؤلو صحة البحر الأحمر في تصريحات صحفية، أن الحادث أسفر عن إصابة 52 شخصا بينهم 6 حالتهم خطرة، وجاري نقلهم إلى مستشفى الغردقة العام لتوافر الإمكانات الطبية والتجهيزات بمستشفي الغردقة، وتنوعت باقي الإصابات من بين كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وبينهم 15 حالة إصابات متوسطة.

فرق طبية بمستشفى رأس غارب المركزي

وانتقل فريق طبي وفرق الانتشار السريع من الأطباء وطاقم التمريض تحت إشراف الدكتور عمرو عادل مدير إدارة المستشفيات بالبحر الأحمر إلى مستشفى رأس غارب المركزي لمتابعة حالة المصابين بناء على توجيهات مدير مديرية الصحة بالبحر الأحمر.

وشهد طريق «رأس غارب - الزعفرانة» شمال محافظة البحر الأحمر، صباح اليوم الخميس، انقلاب أتوبيس رحلات أسفر عن 52 مصابا، وتم نقلهم إلى مستشفى رأس غارب المركزى لتلقي العلاج اللازم وتم تحرير محضر بالواقعة وجار المتابعة.