فاكهة الليتشي.. صلاحيتها 40 عاما والكيلو بـ150 جنيها

تهتم الدولة المصرية خلال الآونة الأخيرة على تنويع الفواكه المختلفة المستوردة من الخارج، ولعل أبرز هذه الفواكه هي فاكهة الليتشي التي تستورد من دول الصين وتايلاند وأيسلندا"، ولكن أصبحت موجودة الآن في عدد من المزارع في مصر حسبما أكد المهندس أيمن عبده، صاحب مشاتل لزراعة الأنواع النادرة من الفاكهة في محافظات الإسماعيلية والمنوفية والقليوبية.

إنتاج الشجرة الواحدة

وأكد عبده في تصريحات لـ«الوطن»، أن لديه 300 شجرة في مزرعته من فاكهة الليتشي، ويبلغ إنتاج الشجرة 450 كيلو في السنة يكون في شهري يونيو ويوليو، موضحًا أن مدة صلاحية فاكهة الليتشي تبلغ 40 سنة بدون فسادها أو حمضها، كما أضاف أن هناك إقبالا شديدا على هذه الفاكهة خلال الفترة الماضية لاحتوائها على فوائد كثيرة.

أسعار فاكهة الليتشي

وتابع عبده ابن محافظة المنوفية، أن سعر فاكهة الليتشي يبدأ بـ150 جنيها ويصل إلى 250 جنيها للكيلو الواحد، حيث يوجد بكثرة في المولات التجارية وبعض الأسواق الأخرى، مشيرا أن هناك عددا من المزارعين يشترون منه الشجرة بمبلغ 350، بينما يوجد بذرة يبلغ سعرها 20 جنيها.

فوائد فاكهة الليتشي

يوجد العديد من الفوائد لدى فاكهة الليتشي المنتشرة مؤخرا، نذكرها في السطور التالية:

- تقوية المناعة.

- الوقاية من الأمراض المزمنة.

- انخفاض فرص الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

- مكافحة الانفلونزا .

- فقدان الوزن.

- علاج حروق الشمس.