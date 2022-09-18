سعر كيلو حلاوة المولد النبوي في المحافظات.. يبدأ من 50 جنيها

شراء حلاوة المولد النبوي عادة موروثة لدى المصريين، وتعد أحد أهم مظاهر الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، ويتساءل المواطنون عن سعر كيلو حلاوة المولد النبوي في مختلف المحافظات وذلك بالتزامن مع الاحتفال الذي نشهده الأيام المقبلة.

سعر كيلو حلاوة المولد النبوي في المحافظات

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية سعر كيلو حلاوة المولد النبوي في المحافظات وذلك في إطار ما تقدمه لمتابعتها من خدمات على مدار الساعة.

محافظة الشرقية

- بلغ سعر كيلو حلوى الحمص 70 جنيها

- سعر كيلو حلوى السوداني 70 جنيها

- سعر كيلو حلوى السمسم 70 جنيها

- كيلو حلوى ملبن مناديل 60 جنيها

-كيلو حلوى ملبن نوجة 60 جنيها

- كيلو حلو جوز هند 60 جنيها

- كيلو تشكيلة من الأصناف السابقة 70 جنيها

- كيلو حلوى ملبن العلف سمسم 80 جنيها

- كيلو حلوى علف حمص 80 جنيها

-كيلو حلوى علف سوداني 80 جنيها

- كيلو تشكيلة مكسرات 100 جنيه

أسعار حلاوة المولد النبوي في المنوفية

وفي محافظة المنوفية تفاوت سعر كيلو حلاوة المولد النبوي

- سعر المتوسط لكيلو الحلاوة الفرط المشكل 70 جنيها

- سعر كيلو الحلاوة الفردي يبدأ من 50 جنيها مثل الملبن والكفوف.

- السمسية والسودانية تتراوح ما بين 70 و100 جنيه للكيلو الواحد.

محافظة البحيرة

وفي محافظة البحيرة شهدت محلات بيع حلوة المولد النبوي إقبالا كبيرا من المواطنين وجاءت الأسعار كالآتي :

سعر كيلو الحلاوة الفردي يبدأ من 55 جنيها

سعر كيلو الحلاوة الفرط المشكل يصل إلى 70 جنيها

سعر كيلو الحلاوة السمسمية يبدأ من 75 إلى 95 جنيها

كيلو حلاوة العلف السوداني 75 جنيهًا

محافظة الغربية

في محافظة الغربية اقتربت الأسعار بشكل كبير من محافظة البحيرة حيث جاءت كالآتي:

- كيلو حلاوة فرط يبدأ من 50 جنيها

- كيلو حلاوة مشكل 65 جنيها

- كيلو حلاوة علف سوداني 70 جنيها

- كيلو حلاوة علف سمسمية 65 جنيها

لم يختلف سعر كيلو حلاوة المولد النبوي كثيرا في باقي المحافظات عن السابق ذكرها، كما جاءت تلك الأسعار طبقا لشعبة الحلويات في الغرف التجارية.