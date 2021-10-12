أسعار حلاوة المولد النبوي 2021.. بينها الفولية والحمصية

أيام قليلة تفصلنا عن ذكرى المولد النبوي الشريف، التي يحتفل بها المصريون بشراء الحلوى، ما يجعلهم يبحثون عن أسعار حلاوة المولد النبوي 2021، والتي تشمل أصناف عديدة منها الفولية والحمصية والملبن والسمسمية، في محلات الحلوى المختلفة، كما توفر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين حلوى المولد النبوي، بأسعار في متناول محدودي الدخل، حتى يستطيعون شراءها.

وترصد «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، أسعار حلاوة المولد النبوي 2021، مثل الفولية والحمصية، وفق الأسعار التي أعلنت عنها المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين، كالتالي:

أسعار حلاوة المولد النبوي 2021

وطرحت وزارة التموين حلاوة المولد النبوي 2021 في المجمعات الاستهلاكية، لبيعها بالعلبة كاملة أو بنظام القطع، وجاءت الأسعار كالتالي:

سعر كيلو حلوى المولد النبوي: وصل سعر كيلو حلو المولد النبوي السادة في المجمعات الاستهلاكية إلى 65 جنيها، بينما وصل سعر الـ2 كيلو من حلوى المولد النبوي السادة إلى 130 جنيها.

سعر علبة حلوى المولد النبوي «سادة لوكس»: وصل سعر علبة حلوى المولد النبوي السادة بوزن 5 كيلو إلى 375 جنيها.

سعر علبة حلوى المولد النبوي «فاخرة مكسرات»: وصل سعر علبة حلوى المولد النبوي الفاخرة بالمكسرات بوزن 3 كيلو إلى 350 جنيها.

سعر علبة حلوى المولد النبوي «فاخرة مكسرات»: وصل سعر علبة حلوى المولد النبوي الفاخرة بالمكسرات بوزن 5 كيلو إلى 550 جنيها، بينما يصل سعر العبوة وزن 6 كيلو إلى 650 جنيها.

ورغم أنّ حلوى المولد النبوي تُصنع بكميات كبيرة لبيعها في المحلات في موسم الاحتفال بذكرى المولد النبوي، إلا أنّه يجب على المشتري الحذر عند شرائها لتجنب الفاسد منها، وغير الصالح للتناول نتيجة لانتهاء الصلاحية الخاصة بها.