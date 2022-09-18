رابط المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء.. تغنيك عن الذهاب إلى المصالح الحكومية 

أصدرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في وقت سابق، المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، لتيسير الأمر على المواطنين، دون الحاجة للذهاب إلى المصالح الحكومية والانتظار لوقت طويل لإنجاز الخدمات.

المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء

وصممت المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء لتقديم خدمات، أبرزها دفع الفاتورة، فضلا عن خدمات أخرى ومنها: «شهادة بيانات استهلاك، استعلام عن الفواتير، احسب فاتورتك، تسجيل قراءة العداد، تحويل طلب الممارسات إلى عدادت كودية، تركيب عداد بدل فاقد، تركيب عداد بدل تالف، خدمة طلب فحص العداد، تركيب عداد قانوني لأول مرة، توصيل تيار كهربائي للمباني السكنية».

وبات بإمكان المواطن، من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، توصيل تيار كهربائي للمنشآت الاستثمارية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوصيل تيار مؤقت، واستبدال عداد بقدرة أكبر، وشهادة بيانات تعاقد.

رابط الدخول على المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء

وبإمكان كافة المواطنين الدخول على المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء من هذا الرابط، من خلال الموقع الرسمي لها، واختيار منصة الخدمات، ثم إدخال بيانات المواطن بشكل صحيح واختيار خدمة العداد الكودي على سبيل المثال، ثم اختيار طلب جديد، ليأتي بعدها إدخال المرفقات «بيان الممارسة - صورة العقار من الخارج - صورة البطاقة الشخصية من الأمام والظهر»، وأخيرا يجب تحديد الوحدة على الخريطة، وعلى الفور سيجرِ تسجيل الطلب تحت رقم يتم الاحتفاظ به لمتابعة حالة الطلب، وفي خلال أيام سيتم تنفيذ طلب أو خدمة المواطن.

يذكر أن المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، أطلقتها الحكومة، ضمن الخطة الرقمية التي تتبناها الدولة في ظل انتشار عدوى فيروس كورونا، التي تهدف إلى استخدام البدائل الإلكترونية، بدلا من التعامل المباشر في الخدمات الحكومية.