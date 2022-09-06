كيفية معرفة فاتورة الكهرباء 2022 من المنصة الموحدة للخدمات

ترتفع عمليات البحث بشكل كبير عن كيفية معرفة فاتورة الكهرباء 2022 وحساب قيمتها، وقد أتاحت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عدة طرق يمكن من خلالها تحديد قيمة الفاتورة، سواء عبر موقعها على الإنترنت أو من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهراء.

وتنشر «الوطن»، ضمن سلسلة الخدمات الاخبارية التي تقدمها للقراء على مدار اليوم، كيفية معرفة فاتورة الكهرباء 2022 عبر الموقع الرسمي لوزارة الكهرباء والمنصة الموحدة لخدمات الكهرباء في السطور التالية:

كيفية معرفة فاتورة الكهرباء 2022 عبر موقع وزارة الكهرباء

وتأتي خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء كالتالي:

- الدخول على الموقع الرسمي للشركة القابضة لكهرباء مصر، من خلال الضغط هنــا.

- اختيار خدمة الدفع الإلكتروني.

- يتم إدخال رقم الهاتف الخاص بالمشترك والذي يجب أن يكون هو نفس الرقم المسجل لدى الشركة القابضة للكهرباء.

- اختيار الشركة التابع لها المشترك في محافظات الجمهورية.

- الضغط على أيقونة الاستعلام عن الفواتير.

- إدخال الاسم ورقم العداد المكون من 10 أرقام.

- الضغط على أيقونة استعلام للحصول على قيمة الفاتورة.

كيفية معرفة فاتورة الكهرباء 2022 عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء

وتتيح وزارة الكهرباء والطاقة، إمكانية معرفة فاتورة الكهرباء عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء من خلال بعض الخطوات البسيطة وهي:

- الدخول على المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، ويمكن الدخول بشكل مباشر من هنــا.

- اختيار خدمة دفع الفواتير، سيطلب منك تأكيد على رسالة أن الشركة غير مسئولة عن كتابة كود السداد أو رقم العداد بشكل خاطئ.

- يتم بعدها اختيار إما عدادا من عداداتي أو إضافة كود سداد إلكتروني.

- قم بادخال رقم العداد لتظهر قيمة الفواتير، والحصول على كود السداد.

ويتاح للراغبين ادخال كود السداد ودفع قيمة فاتورة الكهرباء ببطاقة الائتمان.