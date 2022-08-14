المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء.. 25 خدمة إلكترونية مفُعلة

فعلت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، 25 خدمة جماهيرية من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، يستطيع المواطن إنجازها إلكترونيًا في منزلة دون اللجوء إلى شركات توزيع الكهرباء بالمحافظات اختصارا للوقت والجهد وتجنبا للزحام ضمن خطة قطاع الكهرباء للتحول الرقمي وتحسين مستوى الخدمات التي تقدم للمواطنين وتلبية احتياجاتهم في أي وقت وأي مكان

كيفية الدخول للمنصة الموحدة لخدمات الكهرباء

وحددت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة 8 خطوات يستطيع من خلالها المواطن الدخول إلى المنصة الموحدة للكهرباء لإنجاز الخدمات المفُعلة كالاتي

- الدخول إلى المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء من خلال هذا الرابط.

- اختيار منصة الخدمات الموحدة.

- تسجيل الدخول في حالة تسجيل الحساب من قبل أو إضافة حساب جديد عن طريق إدخال رقم التليفون والاسم والبريد الإلكتروني.

- تعيين كلمة مرور.

- إدخال رقم بطاقة الرقم القومي إذا كان المواطن حديثًا ولم ينتهِ من إجراء خدمات عبر المنصة قبل ذلك.

- بعد إدخال البيانات المتعلقة بالفرد والتعليق يتم التحويل مباشرة إلى صفحات الخدمات الإلكترونية التي تقدمها المنصة للجمهور.

- اختيار الخدمة المراد إنجازها.

- الضغط على طلب جديد وتسجيل البيانات.

الخدمات المفُعلة بالمنصة الموحدة لخدمات الكهرباء

وتستعرض «الوطن» الخدمات المفُعلة بالمنصة الموحدة لخدمات الكهرباء التي من أبرزها تحويل طلبات الممارسات إلى عدادات كودية والاستعلام عن فاتورة استهلاك الكهرباء وهي كالأتي:

- شهادة بيانات تعاقد.

- شهادة بيانات استهلاك.

- تسجيل قراءة العداد.

- دفع فواتير استهلاك الكهرباء.

- تحويل طلبات الممارسات إلى عدادات كودية.

- تركيب عداد بدل فاقد.

- رفع العداد.

- تسجيل بيانات عداد بالحساب.

- فحص العداد.

- تركيب عداد قانوني لأول مرة.

- احسب فاتورتك.

- استعلام عن فاتورة استهلاك الكهرباء.

- تغيير نوع النشاط المتعاقد عليه.

- استخراج كارت شحن للعداد بدل تالف.

- تنازل عن ملكية العداد.

- استبدال عداد بقدرة أكبر.

- تصحيح قراءة العداد.

- تصحيح بيانات صاحب العداد.

- جدولة مديونية على أقساط شهرية.

- سداد دفعة مقدمة للعداد.

- توصيل تيار كهربائي للمباني السكنية.

- توصيل تيار وتركيب عداد إنشائي.

- خدمة الأعطال والشكاوى.

- توصيل التيار الكهربائي للمنشآت الاستثمارية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

- خدمة الاستفسارات والمقترحات.