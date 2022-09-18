سيناريو وحيد لحل أزمة ضم لاعبي الزمالك إلى قائمة منتخب مصر

كشف مصدر باتحاد الكرة، لـ«الوطن سبورت»، عن أن السيناريوهات المطروحة للتوصل إلى اتفاق بين البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، لحسم ملف اختيارات لاعبين من الفريق الأبيض، للقائمة النهائية للمنتخب التي ستخوض الفترة الثانية من الإعداد، بعد انتهاء مباراة الزمالك وبطل تشاد في دوري أبطال إفريقيا.

وأكد المصدر، أنّ أبرز السيناريوهات هو تحقيق الزمالك فوزا كبيرا في مباراة الذهاب التي تقام في الكاميرون في الخامسة مساء اليوم، وفي تلك الحالة قد يوافق فيريرا، على التفريط في خدمات عدد من لاعبي الفريق الأبيض وانضمامهم لمعسكر المنتخب لخوض وديتي النيجر وليبيريا.

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