بيقولوا.. فرمان «كولر» لإدارة الأهلي.. ومفاجأة في صفقات الزمالك

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وأبدى السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي، تحفظه على 3 صفقات جديدة كانت تعمل إدارة القلعة الحمراء على ضمهم في الميركاتو الصيفي الجاري، لتعزيز الفريق بالموسم الكروي الجديد.

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