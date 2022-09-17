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بيقولوا.. فرمان «كولر» لإدارة الأهلي.. ومفاجأة في صفقات الزمالك

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أحمد أبوالليل
09:54 ص | السبت 17 سبتمبر 2022
مارسيل كولر مدرب الأهلي الجديد

مارسيل كولر مدرب الأهلي الجديد

بيقولوا، خدمة إخبارية يقدمها «الوطن سبورت» لقرائه يوميا لتسليط الضوء على أبرز تصريحات نجوم الرياضة، وآخر المستجدات في سوق الانتقالات والملفات المختلفة، سواء المسابقات المحلية أو البطولات القارية، والمنتخبات الوطنية.

وأبدى السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي، تحفظه على 3 صفقات جديدة كانت تعمل إدارة القلعة الحمراء على ضمهم في الميركاتو الصيفي الجاري، لتعزيز الفريق بالموسم الكروي الجديد.

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بقلم أحمد أبوالليل