شوبير: فيريرا يخطط لمكافأة محمود علاء خلال لقاء الاتحاد السكندري

قال الإعلامي أحمد شوبير، اليوم الثلاثاء، إنّ البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، سيكافئ مدافعه محمود علاء خلال مباراة الفارس الأبيض أمام الاتحاد السكندري، المقرر لها في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم، على ستاد القاهرة الدولي، في ختام منافسات الجولة الـ32 من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، لنسخة الموسم الكروي الجاري 2021-2022.

وأضاف «شوبير» خلال برنامجه الإذاعي على راديو أون سبورت أف إم: «فيريرا يجهز مفاجأة خاصة لمحمود علاء في مباراة اليوم بين الزمالك والاتحاد السكندري، تتمثل في منحه فرصة المشاركة مرة أخرى خلال هذه المواجهة، خاصة بعد ما تردد عن أنباء استبعاده من حساباته في الفترة الأخيرة».

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