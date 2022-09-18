«الصحة» تعلن حاجتها إلى كوادر طبية.. اعرف الشروط وطريقة التقديم

كشف المكتب الفني لوزير الصحة والسكان، الدكتور خالد عبدالغفار، عن حاجة الوزارة إلى كوادر طبية عن طريق الانتداب أو الإعارة، على أن تتوافر بهم مجموعة من الشروط لشغل الوظائف.

شروط الحصول على الوظائف

وبحسب بيان عن وزارة الصحة، بيّنت الوزارة مجموعة الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لشغل الوظائف، كما يلي:

- الحصول على دراسات عليا في مجالات الإدارة، أو خبرة على الأقل 3 سنوات في مجالات الإدارة.

- القدرة على البحث وإجراء التحاليل الإحصائية واتخاذ القرارات.

- إجادة تامة للغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة.

- الدراية التامة بأنشطة القطاع الصحي ومنظومة العمل والخطط المستقبلية.

- مهارات إدارة المشروعات والتطوير المؤسسي في «الصحة العامة، والشؤون المالية والحسابات»، على ألا تزيد أعمارهم عن 40 عاما.

وتابع المكتب الفني لوزارة الصحة والسكان، أنّه يمكن تسليم السيرة الذاتية وصور الشهادات المؤيدة على البريد الإلكتروني: mohp.plan@mohealth.gov.eg

الصحة تطلق قوافل طبية اليوم مجانا

وفسي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق 3 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة» يومي 18 و19 سبتمبر، للكشف وتقديم العلاج مجانًا في بعض التخصصات الطبية، والتي تتضمن: «نساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، والأطفال الباطنة، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، وخدمات الأشعة والتحاليل»، وذلك في محافظات «الإسكندرية، وأسوان، والبحر الأحمر».

وطالبت وزارة الصحة والسكان، المواطنين، باتباع الإجراءات الإحترازية عند المشاركة في القوافل الطبية، كارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي والبعد عن الزحام، للوقاية من الإصابة بـ فيروس كورونا، وذلك في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 للنهوض بالصحة العامة.