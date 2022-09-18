«تاج الدين»: توقعات بارتفاع إصابات كورونا والإنفلونزا مع دخول الشتاء

توقع الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشؤون الصحية، ارتفاع إصابات الإنفلونزا الموسمية وفيروس كورونا خلال الفترة المقبلة مع دخول فصل الشتاء، لافتًا إلى أنّه سيحدث خلط كبير بين الإصابتين نظرًا لتقارب الأعراض بينهما.

لقاح الإنفلونزا الموسمية

وشدد مستشار الرئيس للشؤون الصحية، على أهمية حصول المواطنين على لقاح الإنفلونزا الموسمية،:« في حال حصول المواطنين على لقاح الإنفلونزا الموسمية سيكون بنسبه كبيرة إذا حدث له أي نزلات برد مع الأعراض المتعارف عليه، تكون الإصابة بكورونا وليس الإنفلونزا الموسمية، لذلك الحصول على لقاح الإنفلونزا الموسمية مهم للغاية».

وحول تعاطي لقاحي كورونا والإنفلونزا الموسمية في وقت واحد، أكد أنّ الحصول على اللقاحين معًا لا يشكل ضررًا: «اللقاحات تعمل على الوقاية من الإصابة بالفيروسات بنسبة كبيرة جدًا».

الجرعات الكاملة للقاح كورونا

ودعا «تاج الدين» المواطنين للحصول على الجرعة الكاملة للقاح: «نواجه مشكلة كبيرة من قبل المواطنين وتكاسلهم في الحصول على الجرعة الثانية من لقاح كورونا، للحصول على المناعة الكاملة، ومن مر على تطعيمه أكثر من 6 أشهر، لابد من الذهاب لمراكز تلقي لقاح كورونا للحصول على الجرعة التنشيطية لتعزيز الجهاز المناعى للجسم ومواجهة فيروس كورونا ومتحوراته».

وأوضح أنّ فيروس كورونا لم ينته حتى الآن، وإعلان انتهاء جائحة فيروس كورونا له معايير عالمية من قبل منظمة الصحة العالمية، ولحين إعلان المنظمة ذلك، فإننا نتعامل مع الفيروس على أنّه وباء منتتشر، ويجب الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية.