منطقة الإسكندرية الأزهرية تمنع قبول التبرعات.. وتحويل المخالفين إلى التحقيق

أصدرت الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، بيانا رسميا لجميع مديري الإدارات التعليمية بالمنطقة، بضرورة التنبيه المشدد على شيوخ المعاهد الأزهرية، وأخصائي شئون الطلاب بالمعاهد الأزهرية، بعدم قبول أي تبرعات مالية مطلقًا من أولياء الأمور، وإن تم ذلك، يعدُ مخالفة قانونية تستوجب الإحالة للشئون القانونية، بسبب هذا الإجراء.

وبحسب بيان أزهرية الإسكندرية، اليوم، فإنه نمى إلى علم وكيل أول المنطقة، طلب بعض المعاهد من بعض أولياء أمور الطلاب المحولين من التربية والتعليم إلى الأزهر الشريف، مبالغ مالية.

التحويل إلى المعاهد الأزهرية بسبب انخفاض مصاريفها

وأكدت أنه مع العلم أن منهم بعض أولياء الأمور البسطاء، الذين قاموا باجراءات التحويل للتعليم الأزهري، بسبب انخفاض المصروفات في التعليم الأزهري.

أزهرية الإسكندرية: طلب التبرعات يسيئ إلى الأزهر

وتابع البيان: «لذا وجب علينا أن نُنبه وأن نُذكر وأن نُناهض أي أحد تسول له نفسه بأن يقع في هذا الخطأ الذي قد يسيء للمنطقة الأزهرية وللأزهر الشريف بأكمله».

واختتم: «يرجى على الفور التنبيه المشدد على شيوخ المعاهد الأزهرية لجميع المراحل التعليمية بعدم الوقوع في هذا الخطأ القانوني، وفي حال تثبتنا من صحة هذا الخبر سيتحمل المعهد - المتمثل في شيخ المعهد- المسئولية القانونية»