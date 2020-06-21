إحالة مراقب بلجنة أزهرية للتحقيق في الإسكندرية

تفقد الشيخ أحمد هاشم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للقسم العلمي بلجنة معهد بنين برج العرب النموذجي.

وتضم اللجنة طلاب معاهد: (برج العرب النموذجي- وبرج العرب العادي – وسيدنا يحيى النموذجي)، ولجنة معهد فتيات الشعراوي النموذجي، وتضم طالبات معاهد: (الشعراوي النموذجي – الشعراوي العادي).

جاء ذلك بحضور أسامة قدري موفد قطاع المعاهد الأزهرية لمتابعة الامتحانات، وإسماعيل أنور مدير أمن المنطقة، للتأكد من سير الامتحانات، والتزام الطلاب والمشاركين في أعمال الامتحانات بالإجراءات الاحترازية للمحافظة على سلامة الجميع، حيث يؤدي الطلاب امتحانهم اليوم في مادة الفقه.

وتابع هاشم إجراءات الأمن داخل وخارج اللجان، وتفعيل كل الإجراءات الاحترازية وتعقيم اللجان قبل دخول الطلاب وبعد خروجهم.

وأثناء جولة رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية التفقدية، جرى ضبط هاتف محمول مع أحد أعضاء اللجان، حيث قرر استبعاده من أعمال الامتحانات وإحالته إلى الشؤون القانونية.

كما تفقد صالح عبدالله مدير الامتحانات لجان معاهد: بنين الإسكندرية، وبنين سموحة النموذجي، وفتيات سموحة النموذجي؛ لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، وقياس درجة حرارة جميع الطلاب والمشاركين في اللجان للمحافظة على سلامتهم.